Il Bologna meglio di Liverpool, Manchester City e Juventus: la speciale classifica che premia i rossoblù

Il Bologna meglio della Juventus, ma non solo. I rossoblù sono avanti anche a grandi club come Manchester City, Liverpool e Tottenham. Una speciale classifica, quella stilata da Transfermarkt che analizza l'aumento del valore della rosa da inizio stagione ad oggi. I cartellini dei calciatori emiliani hanno fatto un salto in avanti molto importante e gli permettono di superare, in prospettiva, anche i club sopra citati. Un riconoscimento del gioco di Thiago Motta che ha permesso a talenti come Zirkzee, Orsolini e Ferguson di mettere in mostra tutte le loro abilità. In cima al tabellone c'è lo Stoccarda, che sta lottando per la Champions League in Bundesliga dopo aver vinto i playout lo scorso anno per evitare la retrocessione. Alle loro spalle un altro club tedesco, il Bayer Leverkusen, mentre al terzo posto c'è il Psv.

Miliardari italiani nello sport secondo Forbes, Armani primo. Rocco Commisso davanti a Dan Friedkin e Joey Saputo