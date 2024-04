Infortunio Zaccagni, lo scatto preoccupa i tifosi della Lazio: caviglia col tutore ed emoticon dolorante

Le previsioni non erano delle migliori, ma dopo gli esmai strumentali ci pensa proprio Zaccagni a dare risposte dopo il suo infortunio. L'attaccante della Lazio si è fermato durante la sfida con la Juventus di inizio settimana, valida per la semifinale di Coppa Italia. L'esterno offensivo ha dovuto laciare il terreno di gioco a causa di un problema alla caviglia che rappresenta una brutta notizia per Igor Tudor. Il tecnico croato, infatti, alla terza partita sulla panchina del club dovrà affronrare la Roma nel derby, ma dovrà farlo senza l'ex Verona.

Lazio senza Provedel, Lazzari e Zaccagni contro la Roma. L'esterno va verso un lungo stop

Lo scatto di Zaccagni

La foto pubblicata come Stories su Instagram mostra l'attaccante esterno seduto sul divano di casa sua con la caviglia stretta in uno speciale tutore che aiuta la riabilitazione. Lo scatto è affiancato anche da due emoticon: una con una faccina dolorante, o comunque molto triste e frustrata, e un braccio piegato che flette il bicipite, segno che Zaccagni non vuole arrendersi facilmente. Intanto, gli esami a cui si è sottoposto non hanno evidenziato fratture all'articolazione della gamba sinistra che, però, lo costringerà a saltare il derby con i giallorossi.