Serie B, Palermo e Lecco ripartono da Mignani e Malgrati

Ribaltoni in panchina dopo il turno di Pasquetta in Serie B. Il Palermo ha annunciato sui propri canali ufficiali la scelta del successore di Eugenio Corini, esonerato dopo la rocambolesca sconfitta di Pisa: si tratta di Michele Mignani, ex allenatore del Bari, che dopo aver rescisso il contratto con i pugliesi che ha guidato fino allo scorso ottobre, si è legato ai rosanero, a quanto sembra, fino al 2025. Mignani sarà presentato nella giornata di venerdì prossimo, 5 aprile. «A Mignani il benvenuto a Palermo - dice la nota del club siciliano - da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero». Sui propri social un saluto speciale all’ormai ex tecnico: «Chi ha amato questa maglia è per sempre uno di noi. In bocca al lupo mister, e grazie di tutto». Corini è stato infatti protagonista in rosanero prima da giocatore (146 presenze con 27 reti e 40 assist) per la cavalcata dalla Serie B all’Europa con la fascia di capitano, e poi da allenatore in due occasioni: in Serie A dal novembre 2016 al gennaio 2017, chiusa con le dimissioni dopo 7 gare, e poi quella dal 2022 a oggi terminata con l’esonero.

Palermo, ufficiale l'arrivo di Mignani al posto di Corini. Bovo ha diretto l'allenamento di oggi

Di Nunno scatenato

A Lecco il presidente Paolo Leonardo Di Nunno ha scelto un altro cambio drastico esonerando Alfredo Aglietti, approdato a febbraio. Con lui via anche l’allenatore in seconda César Vinício Cervo De Luca e il preparatore atletico Daniele Sorbello. Al suo posto torna Andrea Malgrati che era stato per quattro mesi il vice di Emiliano Bonazzoli, successore di Luciano Foschi che i lecchesi hanno portato in B.

Il Lecco è ultimo in classifica con una striscia negativa di 2 punti nelle ultime 12 partite.