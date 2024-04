Cesar Luis Menotti in ospedale, l'ex allenatore dell'Argentina campione del mondo nel 1978 ricoverato a Buenos Aires

Cesar Luis Menotti detto El Flaco è ricoverato in ospedale a Buenos Aires. Come riporta Mundo Deportivo, l'ex allenatore dell'Argentina campione del mondo '78 e di Barcellona e Atletico è stato trattenuto in una struttura della capitale. L'ottantacinquenne, come conferma la Selecion, è accompagnato dai figli e i medici stanno ancora studiando la sua situazione per fare luce sulla malattia. Durante i quattro giorni in cui è stato ricoverato, il quotidiano Clarin afferma che l'ex allenatore è stato sottoposto a trasfusioni.

In agosto, Menotti era stato già ricoverato a causa di una caduta in casa che gli aveva provocato un'emorragia interna.

L'ex tecnico nel corso della sua carriera ha permesso all'Argentina di vincere il suo primo mondiale. L'anno successivo ha anche vinto il mondiale con la Nazionale Under 20, in cui Maradona ha giocato in modo eccellente.

Il Bologna meglio di Liverpool, Manchester City e Juventus: la speciale classifica che premia i rossoblù