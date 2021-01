Fiorentina, ecco Kokorin: «Ora sono nella città più bella d'Europa»

Kokorin-Fiorentina, l'avventura può cominciare. Oggi l'attaccante è sbarcato all'aeroporto di Ciampino con un volo privato e dopo le visite mediche a Villa Stuart firmerà il contratto che lo legherà al club viola fino al 2024 per 1,7 milioni a stagione. Il 30enne è conosciuto sì per il suo talento ma anche per alcuni errori nella vita privata che l'hanno allontanato dal calcio che conta.

APPROFONDIMENTI LE TRATTATIVE Da Zaza a Llorente, 7 bomber in 7 giorni: il mercato si scalda CALCIO Kokorin, un bad boy alla corte della Viola

LEGGI ANCHE Kokorin, un bad boy alla corte della Viola

Ora l'occasione alla Fiorentina per dimostrare ancora il suo valore: un'opportunità che Kokorin ha colto al volo rinunciando anche a una sostanziosa parte di stipendio: «Sto bene e sono felice di essere arrivato in Italia, sono nella città più bella del mondo. Mia moglie e mia figlia hanno influito su questa scelta - ha dichiarato Kokorin al sito ufficiale del club -. Proverò a fare del mio meglio e a segnare molti gol per cercare di vincere tanto con la Fiorentina. Dei nuovi compagni conosco Ribéry, Callejon, Vlahovic e Bonaventura. Il numero di maglia? Prenderò il 91, se è disponibile»

Ultimo aggiornamento: 16:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA