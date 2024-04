Fenerbahce, perché ha abbandonato il campo col Galatasaray? Dagli scontri col Trabzonspor alla votazione nello stadio

Delusione, incredulità, sorpresa e rabbia. Questi sono stati i sentimenti principali per i tifosi turchi che ieri si sono collegati per asistere alla partita di Supercoppa tra Fenerbahce e Galatasaray. La partita è da sempre una delle più attese della stagione con i due club che, oltre a giocarsi il titolo praticamente ogni anno, sono anche rivali. Grandi aspettative quindi per una partita che alla vigilia si preannunciava combattuta e ricca di colpi anche proibiti. Tutti i programmi però sono durati solo 49 secondi, con il Fenerbahce (che aveva schierato l'Under 19) che si è ritirato dal campo dopo il primo gol subito (firmato Icardi).

Perché il Fenerbahce ha abbandonato il campo

La decisione della squadra gialloblù di Istanbul è arrivata direttamente dal presidente Ali Koç, che inizialmente aveva deciso di protestare contro la Federcalcio schierando l'Under 19.

I ragazzini turchi non sono riusciti a resistere all'impeto di Icardi e compagni e si sono piegati dopo appena 49 secondi. Tanto è bastato per decretare il ritiro dal campo e quindi il successivo 3-0 a tavolino. Una scelta che ha fatto discutere in Medio Oriente, con i tifosi che sui social hanno descritto la scelta come folle.

La rivalità col Trabzonspor e l'aggressione

La decisione del presidente del club della Superlig è arrivata in seguito all'aggressione del 17 marzo nei confronti dei calciatori gialloblù. Questi avevano appena vinto 3-2 fuori casa contro il Trabzonspor conquistando tre piunti importanti per continuare a sperare nella vittoria del titolo. Al termine della partita, Dzeko e compagni stavano esultato al centro del campo dello stadio di Trbisonda quando i tifosi della squadra di casa hanno invaso il campo aggredendo i calciatori del Fenerbahce. Dalle immagini diffuse dalla televisione si vede come alcuni di questi abbiano cercato di difendersi, come Batshuayi che colpisce un tifoso avversario con un calcio rotante. Altri invece cercano di scappare, come l'ex Sassuolo Muldur aggredito con una bandierina del calcio d'angolo.

La minaccia di ritiro dal campionato

Visto che le aggressioni nei confronti del Fenerbahce a Trebisonda avvengono spesso e sono violente. Stanco della situazione, il presidente Koç ha deciso di prendere in mano la situaizone e chiedere una mano concreta alla Federcalcio. Questa però non ha ascoltato le sue richieste e così il numero uno dei gialloblù ha deciso di minacciare la federazione: «Abbandoneremo il campionato». Nei giorni successivi alla dichiarazione, Koç ha telefonato ad alcune leghe europee, come ad esempio la Liga e la Premier League. Per decidere il futuro della squadra, è stata indetta una riunione con soci e tifosi all'interno dello stadio, in cui sono state superate le 22.000 persone presenti. Dalla votazione, ad alzata di mano, è emersa la volontà di rimanere almeno fino a giugno.

Perchè c'è questa rivalità col Trabzonspor?

A scatenare tutto questo putiferio è stata la rivalità con il Trabzonspor, una delle più sentite in tutta la Turchia. Ad accendere la miccia è stata la Federcalcio che nella stagione 2010-2011 ha deciso di non penalizzare il Fenerbahce in campionato in seguito a uno scandalo di match fixing. La Uefa aveva escluso i gialloblù dalle coppe europee, mentre in Superlig non è successo nulla. Nessun punto in meno per il club di Istanbul che aveva un solo punto di vantaggio sul Trabzonspor. Da quel giorno, nel museo del club ci sono sette colonne su cui sono presenti i tioli degli anni '70 e '80, ma una di queste è vuota e aspetta ancora la coppa del 2011.

Da quel giorno, la partita tra Fenerbahce e Trabzonspor è una delle più sentite e accese del paese, con i tifosi di Trebisonda che nel 2015 hanno assalito armati il pullman. Il mezzo è stato bersagliato con dei colpi da arma da fuoco, ma per fortuna i giocatori sono rimasti illesi, con il solo conducente ad aver riportaro ferite gravi. Un incidente non da poco, che ha portato il club gialloblù a chiedere la sospensione dell'allora campionato.