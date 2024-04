Gatti regala la vittoria alla Juventus contro la Fiorentina, finisce 1-0: i bianconeri rispondono al Milan

Vittoria di corto muso per la Juventus che all'Allianz Stadium si impone per 1-0 sulla Fiorentina. Nonostante i tre gol annullati ai bianconeri nel primo tempo (uno a McKennie, due a Vlahovic) la rete di Federico Gatti stappa la partita e mette la gara sui giusti binari per la squadra di Allegri.

La Juve risponde al Milan e mantiene la distanza di 6 punti, allungando anche sul Bologna (+4). Terzo posto momentaneamente saldo per i bianconeri che si accontentano della vittoria di misura e tornano a vincere in campionato dopo 4 partite (due sconfitte con Napoli e Lazio, due pareggi con Atalanta e Genoa).

L'ultimo successo in Serie A risaliva al 3-2 col Frosinone del 25 febbraio.

Primo tempo deciso da Gatti

Nel primo tempo la Juventus si mostra più convinta nel voler centrare il risultato. Al 6' l'arbitro La Penna annulla la rete di McKennie per fuorigioco dell'americano. Al 12' secondo gol juventino annullato, con Gatti che colpisce la traversa, Vlahovic da pochi passi devia in rete ma c'era Bremer che, su conferma del Var, è in off side. Al 32' segna, su sponda di McKennie, ancora Vlahovic, che festeggia ripetutamente prima che l'arbitro La Penna, su indicazione ancora del Var, intervenga annullando al rete per un fuorigioco millimetrico di McKennie. Il gol invece arriva al 21' su una bella giocata di Chiesa che pesca sul secondo palo McKennie; lo statunitense fa la torre per Gatti che da pochi passi spinge in rete.

La Juve si difende nella ripresa e conquista i 3 punti

Nella ripresa la Juventus abbassa il baricentro e subisce gli attacchi della Fiorentina. La squadra di Italiano sfiora il pareggio nel finale con Beltran che, quasi a botta sicura, centra il compagno Nzola che favorisce l'intervento di Szczesny. I bianconeri si limitano quasi esclusivamente a difendere il risultato ma la manovra offensiva della Viola non è abbastanza efficace da scardinare la difesa della Vecchia Signora. Nel finale prova a chiuderla Moise Kean, senza successo. Secondo successo consecutivo per la Juve dopo quello in Coppa Italia contro la Lazio.