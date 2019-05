Fantacalcio, tanti gol e tutti i jolly per i fanta-allenatori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ci avviciniamo alla fine del campionato e sul piatto ci sono sempre meno obiettivi di classifica. Ecco perché spesso capitano partite con squadre che si affrontano a viso aperto e giocano con spensieratezza. Chi ci guadagna? I fantallenatori, che possono pescare qualche jolly a sorpresa. La 36esima giornata è stata quella del ritorno al gol di Dzeko e Inglese, delle tante insufficienze in casa Juve e dello show della coppia Luis Alberto-Correa nella vittoria della Lazio.ATALANTA-GENOA 2-1L’Atalanta vince ma non tutti sono stati premiati dai voti: Hateboer non convince nella difesa a tre, Zapata non è in giornata e Pasalic troppo spento. Bene, invece, Barrow da subentrato che trova il suo primo gol in campionato, ok Ilicic e super Castagne. Nel Genoa Romero si conferma quasi sempre una certezza, Criscito non benissimo e Zukanovic fa l’errore decisivo sul gol di Barrow. Male l’attacco, si salva solo Pandev da subentrato.Marcatori: Barrow, Castagne, Pandev.Assist: de Roon, Djimsiti, Romero.Ammoniti: Palomino, Veloso, Pandev, Romero.CAGLIARI-LAZIO 1-2Solita buona partita di Cragno, peccato per i malus. Bocciata in blocco la difesa, a dire la verità sono in pochi a salvarsi tra i rossoblù: Pavoletti non tradisce mai, Barella fa tutto da solo e João Pedro senza fantasia. Dopo cinque mesi si rivede il Pata Castro che serve subito l’assist a Pavoloso. Tra i biancocelesti è uno show di Luis Alberto e Correa. Bene Proto al debutto in A, Acerbi sbaglia poco e niente, ok Marusic e Lulic sulle fasce.Marcatori: Luis Alberto, Correa, Pavoletti.Assist: Marusic, Luis Alberto, Castro.Ammoniti: Barella, Cacciatore, Radu, Badelj, Proto, Luiz Felipe.FIORENTINA-MILAN 0-1Lafont tiene i viola in partita con qualche parata decisiva che alza il voto, Biraghi sbaglia i cross e non chiude su Suso. Meglio Milenkovic. A centrocampo non si salva nessuno: il peggiore è Edimilson che gioca con troppa superficialità. Chiesa fa quello che può, Muriel sparisce alla lunga. Donnarumma si porta a casa il clean sheet, ok la difesa. Çalhanoglu si muove sulla trequarti e trova il primo gol di testa in rossonero, bene Bakayoko. Suso brilla, irriconoscibile Piatek.Marcatori: Çalhanoglu.Assist: Suso.Ammoniti: Biraghi, Laurini, Donnarumma.TORINO-SASSUOLO 3-2La gara delle 12.30 è il festival del gol: il Gallo Belotti fa una partita da urlo nonostante il rigore sbagliato. Doppio assist per De Silvestri, bene anche Meité e Zaza entrato nella ripresa. Meno la difesa. Nel Sassuolo affonda il terzetto Demiral-Ferrari-Peluso, Consigli para ma tre gol subiti pesano. Bene Lirola, Boga e Djuricic. Ok Sensi, meno i tre subentrati che non incidono.Marcatori: Bourabia, Belotti (2), Lirola, Zaza.Assist: Djuricic, De Silvestri (2), Meité.Espulsi: Bourabia.Ammoniti: Lukic, Ferrari, Demiral, Bourabia, Locatelli.FROSINONE-UDINESE 1-3Nel Frosinone già retrocesso sono in pochi ad arrivare alla sufficienza: si salvano Paganini e Beghetto sulle fasce, Pinamonti stavolta non incide. La sorpresa è Dionisi che trova il gol entrando nell’ultima mezz’ora. Nell’Udinese vola Okaka con una doppietta, bene De Paul e Lasagna con i due assist. Musso fa una buona partita, peccato per il gol subito; ok Larsen, Mandragora tra alti e bassi.Marcatori: Okaka (2), Samir, Dionisi.Assist: De Paul, Lasagna, Beghetto.Ammoniti: Okaka, Sandro, Ariaudo, Ciano, Samir.SAMPDORIA-EMPOLI 1-2Audero si salva nonostante i due gol subiti, la difesa non regge. Il solito Quagliarella c’è sempre e non tradisce mai, ma a dire la verità sono pochi i giocatori della Samp ad arrivare alla sufficienza. Di Lorenzo trova il quarto gol in campionato, super Traoré; bene anche Silvestre e Dragowski. Farias trova il bonus, Caputo stavolta prende l’insufficienza con tanto di rigore sbagliato.Marcatori: Farias, Di Lorenzo, Quagliarella.Assist: Traoré.Ammoniti: Di Lorenzo, Ekdal, Tonelli.SPAL-NAPOLI 1-2Lazzari è pronto per il grande salto e l’ha confermato anche contro una delle squadre che l’ha cercato. Intanto al fanta è sempre una certezza. Petagna trova il gol ma il suo voto è nella media con quelli dei compagni. Meret salva il Napoli con due miracoli e la pagella si alza, Koulibaly rischia e Mario Rui trova il jolly. Allan è tra i migliori della partita, Fabiàn Ruiz fa il suo. Milik? Si vede poco, così come Zielinski.Marcatori: Allan, Petagna, Mario Rui.Assist: Younes, Callejon.Ammoniti: Cionek, Fares, Mario Rui.ROMA-JUVENTUS 2-0Ancora una prestazione positiva per Mirante, che para tutto e si conferma uno dei migliori portieri della seconda parte di stagione. La difesa chiude tutto e Florenzi trova anche il bonus, bene il centrocampo compreso Cristante che entra nella ripresa. L’unico che non convince è Zaniolo tornato mezz’ala. Dzeko rinasce con gol e assist. La Juve ormai è senza motivazioni dopo aver vinto lo scudetto e ne risentono anche i voti in pagella: l’unico a provarci è Ronaldo che vuole vincere la classifica cannonieri.Marcatori: Florenzi, Dzeko.Assist: Dzeko, Ünder.Ammoniti: Dzeko, Kolarov, Emre Can, Zaniolo.BOLOGNA-PARMA 4-1La squadra di Mihajlovic dà spettacolo e cala il poker. Orsolini si esalta con gol e assist, Lyanco trova la prima rete in Serie A e Pulgar è l’uomo in più del Bologna per la corsa alla salvezza. Una certezza in queste ultime giornate. Nel Parma crolla Sepe e con lui tutta la difesa. Tante insufficienze anche negli altri reparti, l’unico sorriso è il ritorno al gol di Inglese che entra nell’ultima mezz’ora.Marcatori: Orsolini, aut. Sepe, Lyanco, Inglese, aut. Sierralta.Assist: Dzemaili, Orsolini, Gervinho.Espulsi: Bruno Alves.Ammoniti: Dimarco, Rigoni, Soriano, Gervinho, Scozzarella.INTER-CHIEVO 2-0Nella squadra di Spalletti si esalta tutto l’attacco tranne Icardi: Politano e Perisic trovano il gol, bene anche Nainggolan. Maurito, invece, rimane fuori dalla partita ed è fischiato da tutto lo stadio. Skriniar imposta e Miranda anticipa, Borja Valero rischia il disastro. I giocatori del Chievo erano da schierare solo in caso di emergenza, stavolta neanche il baby Vignato arriva alla sufficienza.Marcatori: Politano, Perisic.Assist: -Espulsi: Rigoni.Ammoniti: Grubac, Borja Valero, Perisic.