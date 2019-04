​Fantacalcio 33ª giornata, i consigli: probabili formazioni e chi schierare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo aver perso il primo match point a Ferrara contro la Spal, alla Juventus basterà un pareggio contro la Fiorentina per festeggiare lo scudetto. La 32esima giornata si giocherà tra sabato e lunedì con un giorno di stop nel mezzo per la domenica di Pasqua. Si parte con Parma-Milan e si chiude lunedì con Napoli-Atalanta. Il big match è quello di sabato sera tra Inter econ vista sull’Europa.Dopo il pareggio contro l’Empoli la squadra di Gasperini giocherà ancora di lunedì, a Napoli. In difesa potrebbe rientrare Toloi che sta recuperando dall’infortunio alla caviglia, se non dovesse farcela è ballottaggio aperto tra Djimsiti e Masiello per un posto da titolare insieme a Mancini e Palomino. A destra dovrebbe essere confermato Hateboer, a sinistra Castagne è favorito su Gosens.Toloi, Varnier.Gollini; Mancini, Djimsiti, Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Castagne; Gomez, Ilicic; Zapata.Mihajlovic senza gli squalificati Dijks e Santander. Al posto dell’olandese dovrebbe giocare Mbaye spostato a sinistra con l’inserimento di uno tra Calabresi e Krejci come terzino destro. Davanti alla difesa è sicuro del posto il cileno Pulgar, vicino a lui Poli o Dzemaili. Senza El Ropero fuori per squalifica e Destro che sta recuperando da un infortunio, davanti ancora spazio dal primo minuto a Palacio con Orsolini, Soriano e Sansone dietro di lui.Helander, Destro, Mattiello.Dijks, Santander.Skorupski; Calabresi, Danilo, Lyanco, Mbaye; Dzemaili, Pulgar; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio.L’assenza più importante in casa rossoblù è quella di Barella, che salterà la gara col Frosinone per squalifica. Al suo posto dovrebbe esserci spazio per Birsa mantenendo invariato il 4-3-1-2. In alternativa, Maran sta pensando a un 4-4-2 con Faragò largo a destra, Padoin a sinistra e la coppia Cigarini-Ionita al centro. In difesa confermato Klavan che sostituirà Pisacane dopo la buona prova contro il Toro, a sinistra al posto dell’altro squalificato Pellegrini ci sarà il greco Lykogiannis. Intanto il Pata Castro è tornato ad allenarsi in gruppo dopo la rottura del crociato e potrebbe anticipare il rientro.Deiola, Cacciatore.Barella, Pellegrini, Pisacane.Cragno; Srna, Ceppitelli, Klavan, Lykogiannis; Faragò, Cigarini, Ionita; Birsa; Joao Pedro, Pavoletti.Il Chievo lavora per il futuro. Ormai aritmeticamente in Serie B, in queste ultime giornate Di Carlo pianificherà qualcosa per la prossima stagione. Un ballottaggio per ruolo verso la gara con la Lazio: in difesa uno tra Bani e Andreolli, qualche metro più avanti si contendono il posto Dioussé e Rigoni. In attacco è testa a testa tra Pellissier e Stepinski per chi giocherà vicino a Meggiorini, con il polacco in leggero vantaggio.Indisponibili: Jaroszynski, Rossettini, Schelotto, Seculin.Sorrentino; Depaoli, Bani, Cesar, Barba; Giaccherini, Dioussé, Hetemaj; Vignato; Meggiorini, Stepinski.Andreazzoli sta pensando di giocarsi la carta Oberlin nello scontro diretto contro la Spal. L’attaccante svizzero è la prima alternativa a Farias, sostituito a Bergamo per un problema muscolare che dovrà essere valutato nelle prossime ore. Se il brasiliano non dovesse farcela, ci sarà Oberlin vicino a Caputo. In difesa out Silvestre: giocheranno Veseli, Maietta e Dell’Orco. Pasqual è l’unico a disposizione sulla fascia sinistra dove mancano sia Pajac che Antonelli.Uçan, Farias, Antonelli, Silvestre, Pajac, Polvani, Diks, La Gumina.Dragowski; Veseli, Maietta, Dell’Orco; Di Lorenzo, Traoré, Bennacer, Krunic, Pasqual; Oberlin, Caputo.Tutti a disposizione di Montella ad eccezione del solito Pjaca fuori fino a fine stagione per la rottura del legamento. L’allenatore viola dovrebbe confermare il 3-5-2 visto col Bologna con Chiesa e Biraghi larghi sulle fasce. In mezzo al campo sono in tre per due posti: Dabo, Benassi e Gerson. L’unico sicuro di una maglia da titolare è Veretout. In difesa, insieme a Milenkovic e Pezzella, giocherà uno tra Ceccherini e Vitor Hugo. Davanti la coppia Muriel-Simeone.Pjaca.Lafont; Milenkovic, Pezzella, Ceccherini; Chiesa, Veretout, Dabo, Gerson, Biraghi; Muriel, Simeone.Baroni deve rivedere qualcosa a centrocampo dove non ci sarà lo squalificato Chibsah: Maiello è favorito su Sammarco per giocare al posto del ghanese insieme a Cassata e Valzania. L’altra soluzione è il centrocampo a quattro con Maiello e Cassata al centro, Paganini a destra e Beghetto o Molinaro a sinistra. In questo caso, Ciano trequartista dietro a Pinamonti e Ciofani; altrimenti attacco a due con l’ex Cesena insieme al classe ’99.Viviani, Salamon.Chibsah.Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, Capuano; Paganini, Cassata, Maiello, Valzania, Beghetto; Ciano, Pinamonti.Senza Pandev squalificato, Prandelli nel suo 3-5-2 rilancia titolare Sanabria che vuole sbloccarsi dopo due mesi a secco. Vicino a lui c’è Kouamé. A centrocampo torna a disposizione Sturaro che si gioca un posto con Bessa, ma non è l’unico dubbio in mezzo: Veloso-Radovanovic e Rolon-Lerager gli altri due. Quest’ultimo potrebbe giocare anche a destra dove però il favorito è Pereira. Fuori Biraschi per squalifica, in difesa uno tra Zukanovic e Gunter insieme a Romero e Criscito.Dalmonte, Hiljemark.Pandev, Biraschi.Radu; Romero, Zukanovic, Criscito; Pereira, Rolon, Veloso, Bessa, Lazovic; Kouamé, Sanabria.Nessuna lesione per Borja Valero, che rimane comunque in dubbio per la sfida con la Roma e verrà valutato di giorno in giorno. Spalletti dovrà fare sicuramente a meno di Brozovic per un problema muscolare alla coscia destra. Davanti alla difesa giocheranno Vecino e uno tra Gagliardini e João Mario, col primo in vantaggio sul portoghese. Per il resto dovrebbe giocare la stessa formazione che ha vinto contro il Frosinone, con Icardi e Lautaro Martinez che partono alla pari per un posto in attacco.Brozovic, Vrsaljko, Borja Valero.Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, de Vrij, Asamoah; Gagliardini, Vecino; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi.I bianconeri vogliono voltare subito pagina dopo l’eliminazione ai quarti di Champions e conquistare l’ottavo scudetto di fila. Alla squadra di Allegri basta un punto contro la Fiorentina per diventare Campione d’Italia. Difficile che l’allenatore possa recuperare i giocatori assenti ieri contro l’Ajax: sia Chiellini che Mandzukic dovrebbero restare fuori anche in campionato. Stesso discorso per Dybala, uscito nell’intervallo per un problema muscolare. Al posto dell’argentino ci sarà Cuadrado, con Bernardeschi a sinistra e CR7 al centro. In difesa Cancelo prende il posto di De Sciglio.Mandzukic, Chiellini, Perin, Douglas Costa, Caceres.Szczesny; Cancelo, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Can, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Ronaldo, Bernardeschi.Ha giocato oggi il recupero della 25esima giornata contro l'Udinese.Gattuso può contare su tutti i giocatori per la trasferta di Parma (tranne Bonaventura, fuori da ottobre). L’infermeria si è svuotata con Donnarumma, Romagnoli, Calabria e Paquetà tornati a disposizione, in più ierinon è arrivata nessuna squalifica dal Giudice Sportivo per Bakayoko e Kessie in merito alle vicende del post Milan-Lazio. Entrambi quindi saranno titolari nel centrocampo rossonero insieme a Çalhanoglu. Paquetà parte fuori. In difesa Calabria e Romagnoli sono in vantaggio su Conti e Zapata, davanti è sfida tra Borini e Castillejo. In porta l’allenatore rossonero ancora non ha deciso chi far giocare tra Donnarumma e Reina.Bonaventura.G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Çalhanoglu; Suso, Piatek, Borini.Albiol è tornato ad allenarsi in gruppo ma è ancora presto per rivederlo titolare. Contro l’Atalanta dovrebbe essere confermata la coppia Koulibaly-Maksimovic con Hysaj e Ghoulam favoriti sulle fasce. Fabiàn Ruiz potrebbe essere escluso dai titolari domani contro l’Arsenal e quindi partire dall’inizio in campionato. Davanti ancora favoriti Mertens e Milik, Insigne sta recuperando ma non è ancora al top della forma.Diawara.Meret; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Fabiàn, Zielinski; Mertens, Milik.Verso il rientro tra i titolari Bruno Alves e Gervinho, già subentrato col Sassuolo. Difficile, invece, che riescano a recuperare Inglese e Biabiany. Al centro della difesa insieme al capitano ci sarà Gagliolo con Iacoponi largo a destra. Kucka, Scozzarella e Barillà a centrocampo, in attacco con l’ivoriano dovrebbero giocare Sprocati a sinistra e Ceravolo al centro, in cerca di riscatto dopo il rigore sbagliato contro il Sassuolo.Siligardi, Inglese, Sierralta, Biabiany, Grassi.Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Dimarco; Kucka, Scozzarella, Barillà; Gervinho, Ceravolo, Sprocati.Ranieri ritrova Florenzi e Kolarov sulle fasce ma perde De Rossi, ieri a Barcellona per un consulto medico su una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra. Anche Nzonzi non al meglio della forma, i due mediani dovrebbero essere Cristante e Pellegrini. Manolas sulla via del recupero e in vantaggio su Marcano. Nel tridente dietro a Dzeko, Kluivert favorito su Perotti per giocare vicino a Zaniolo ed El Shaarawy. Schick verso la panchina.Nzonzi, Karsdorp, Santon, De Rossi.Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Pellegrini; Kluivert, Zaniolo, El Shaarawy; Dzeko.Contro il Bologna Gampaolo dovrebbe confermare la formazione che ha vinto il derby domenica scorsa con Colley e Andersen al centro della difesa e il terzetto Praet, Ekdal, Linetty in mezzo al campo. Solo due dubbi per l’allenatore blucerchiato: in difesa tra Sala e Bereszynski e sulla trequarti, con Ramirez o Saponara dietro alla coppia Defrel-Quagliarella. Gabbiadini squalificato.Barreto.Gabbiadini.Audero; Bereszynski, Colley, Andersen, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Ramirez; Defrel, Quagliarella.De Zerbi dovrebbe rilanciare titolare Duncan al posto di Bourabia dopo la panchina contro il Parma. L’altro cambio per la partita con l’Udinese dovrebbe essere Babacar al centro dell’attacco con Matri in panchina. Ai lati del senegalese confermati Berardi a destra e Boga a sinistra. A centrocampo Sensi è favorito su Magnanelli, in difesa Lirola a destra, Ferrari-Demiral al centro e Rogerio a sinistra, in vantaggio su Peluso.Adjapong, Marlon.Consigli; Lirola, Ferrari, Demiral, Rogerio; Locatelli, Sensi, Duncan; Berardi, Babacar, Boga.Per lo scontro salvezza contro l’Empoli Semplici non avrà Fares, squalificato e sostituito da Costa sulla sinistra. In attacco, insieme a Petagna, Floccari è in vantaggio su Antenucci per un posto da titolare. Kurtic verso l’esclusione per un affaticamento, al centro dovrebbero esserci Murgia, Schiattarella e Missiroli. In difesa ballottaggio tra Felipe e Vicari per chi deve giocare insieme Bonifazi e Cionek.Kurtic, Valoti, Jankovic, Poluzzi.Fares.Viviano; Cionek, Vicari, Bonifazi; Lazzari, Murgia, Schiattarella, Missiroli, Costa; Floccari, Petagna.Iago Falque sta migliorando ma è ancora presto per vederlo in campo (più facile che torni dopo Pasqua), Zaza è squalificato ma Mazzarri ritrova Belotti che ha scontato il turno di stop. Sarà lui il terminale offensivo del 3-4-2-1 con Baselli e Berenguer dietro al Gallo. Più difficile l’ipotesi Parigini al posto dello spagnolo. De Silvestri proverà a recuperare dopo la frattura al naso subita contro il Cagliari in uno scontro con Klavan, se non dovesse farcela è pronto Aina a destra con Ansaldi a sinistra. In difesa Izzo, Nkoulou e uno tra Moretti e Djidji.De Silvestri, Iago Falque.Zaza.Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; Aina, Meité, Rincon, Ansaldi; Baselli, Berenguer; Belotti.Ha giocato oggi il recupero della 25esima giornata contro la Lazio.