Fantacalcio, i consigli per la 19a giornata: sì alle accelerazioni di Lazzari, Mancini a rischio contro l'attacco della Juve

Giorno di vigilia della 19a giornata di campionato. Domani alle 15 di parte con il Milan in trasferta a Cagliari e Ibra che scalpita per giocare la prima da titolare. Il turno si chiuderà con il posticipo di lunedì sera tra Parma – dovrebbe tornare titolare Inglese al centro dell’attacco – e Lecce. Occhio a fare la formazione al Fanta, per non rimanere in dieci copritevi se avete giocatori in ballottaggio. Giocatori in cerca di continuità e altri che vogliono riscattarsi, attaccanti in crisi e difensori a rischio: vediamo chi schierare e chi evitare per questa giornata.Olsen può essere un’idea anche se dall’altra parte Ibra dovrebbe partire titolare; Pellegrini può spingere davanti a Calabria, gara più complicata per i centrali. La garra di Nandez può aiutare a centrocampo, Cigarini se cercate un buon voto e Nainggolan è sempre consigliato. Meglio Joao Pedro di Simeone perché batte anche i rigori. Occhio a qualche cambiamento nel Milan che può giocare col 4-4-2: dietro ok Romagnoli da leader, Theo Hernandez è il più in forma (forse l’unico) sei suoi. Bennacer poco da Fanta, Kessie non vive un momento positivo. Chi ha già preso Ibra può schierarlo, meglio Leao di Calhanoglu.Non è una partita facile per Strakosha. Acerbi è sempre una certezza, l’unico che convince lì dietro. Lazzari si può mettere perché può trovare spazio quando attacca, Luis Alberto torna ed è pronto a inventare. Leiva difficilmente regala bonus, Milinkovic può essere la sorpresa. Caicedo? Ha già dimostrato di saperci fare. Meret a rischio Immobile, Di Lorenzo meglio di Mario Rui e Manolas non è quello di qualche anno fa. Fabiàn è in un periodo no e potete pensare di lasciarlo fuori, Allan vuole conquistare il centrocampo e davanti Callejon ci ispira più di Insigne. Milik per noi è un sì.Handanovic punta al clean sheet, la difesa perde Skriniar ma de Vrij è il migliore del reparto e sempre consigliato. Candreva può essere più pericoloso di Biraghi, meglio Brozovic di Vecino. Semaforo verde per Sensi che vuole tornare ad alti livelli. State alla larga dalla difesa dell’Atalanta contro due come Lautaro e Lukaku, Castagne può esaltarsi nella sfida contro Biraghi, Malinovskyi può essere un’idea da subentrato; Gomez e Ilicic in questo momento sono da mettere contro chiunque.Musso è uno dei migliori portieri nella fascia medio-bassa e contro il Sassuolo può prendere un buon voto. In difesa De Maio sale sempre sui calci piazzati ma Troost-Ekong ci piace di più. Larsen e Sema sono due sì, trovate un posto per de Paul perché cerca continuità per tornare l’uomo da bonus. Mandragora per un buon voto, Okaka buona scelta come terza punta; Lasagna potete lasciarlo fuori senza grandi rimpianti. Nel Sassuolo Romagna vuole fare bene per diventare titolare fisso, anche se la difesa di De Zerbi soffre sempre tanto e il rischio insufficienze è sempre alto. Djuricic solo se non avete alternative migliore, Traoré ci piace. La corsa di Boga può essere un fattore decisivo fuori casa, trovate un posto a Ciccio Caputo nel vostro tridente.La difesa della Fiorentina potete schierarla in blocco contro l’ultima in classifica, a centrocampo ci ispirano più i centrali che di Lirola e Dalbert. Castrovilli possibile sorpresa di giornata, occhio alla trappola Pulgar: è vero che è rigorista, ma ultimamente ha preso diverse insufficienze. Può essere la partita del riscatto per Chiesa. Con la Spal ultima in classifica Berisha non è consigliato a Firenze, anche tra i difensori meglio guardare altrove. Gli inserimenti di Murgia possono essere un fattore per la squadra di Semplici, Valoti e Missiroli si possono lasciare in panca. Sulle fasce Strefezza spinge più di Cionek, davanti non escludete a priori Petagna come terza punta del vostro attacco.Audero può essere un’idea ma considerate che può prendere un malus, Bereszynski meglio di Murru che può soffrire dalla parte di Sabelli. In realtà c’è poca Samp da prendere: a centrocampo l’unico che può regalare un sorriso è Jankto. Quagliarella solo se non avete di meglio, perché sta vivendo una stagione no e finché non trova continuità potete lasciarlo in panchina. Per Joronen vale lo stesso discorso fatto con Audero: buona scelta, ma occhio ai malus. La difesa rischia di soffrire senza Cistana, a centrocampo non c’è Tonali ma Romulo è a caccia di bonus. Balotelli vuole il secondo gol consecutivo, si può anche rinunciare a Torregrossa.Sirigu si è esaltato contro la Roma e può ripetersi anche in casa contro il Bologna puntando al clean sheet. Izzo cerca riscatto, De Silvestri ci convince più di Aina; non vi fidate di Rincon, prende più cartellini che bonus. Berenguer è in forma e il gol è dietro l’angolo, Verdi non riesce a svoltare la stagione. Un grande sì per Belotti. Nel Bologna Tomyiasu può strappare una sufficienza, occhio ai centrali che contro il Gallo non avranno vita facile. Sconsigliati Poli e Medel, Orsolini è un’idea, Sansone più di Soriano per il fattore rigori. Palacio fa meglio in trasferta in casa.Il Verona è una delle sorprese di questa prima parte di stagione: Kumbulla e Rrhamani da buon voto, Faraoni spingerà sulla fascia e Amrabat è sempre un’ottima scelta per chi l’ha preso all’asta di settembre. L’ex Veloso cerca il jolly con una punizione, Zaccagni ci piace meno nonostante giochi vicino alla porta. Il titolare davanti dovrebbe essere Pazzini. Perin può prendere un buon voto contro una squadra che fa fatica a segnare, Criscito è sempre una buona soluzione perché quando c’è un rigore va lui sul dischetto. Occhio a Ghiglione che potrebbe non giocare: mettetelo ma copritevi; sì all’eterno Pandev, Sanabria non è in formissima.Se avete un titolare con una partita più semplice potete pensare di mettere in panchina Pau Lopez. Kolarov è sempre pericoloso in zona bonus con le sue punizioni, Smalling ci ispira più di Mancini. Diawara e Veretout per un buon voto e nulla più, trovate un posto a Zaniolo e Pellegrini per non avere rimpianti. Perotti è il rigorista della Roma, Dzeko ha segnato il primo gol in giallorosso proprio contro la Juve. Tra i bianconeri ci piace Alex Sandro, per Demiral sarà una partita tosta ma il turco non si tira mai indietro. Pjanic cerca il gol dell’ex, Rabiot è ancora fuori forma e Matuidi porta pochi bonus. Ramsey è una scommessa.Tenersi qualche giocatore per il posticipo di lunedì può fare sempre comodo per recuperare lo svantaggio: Sepe è una buona idea se avete dubbi tra i pali, Iacoponi per una sufficienza e Darmian può attaccare la fascia. A centrocampo Kucka ha i tempi d’inserimento, Hernani e Grassi ci ispirano meno. Kulusevski da mettere sempre e comunque contro chiunque; Inglese torna titolare e potete pensarci, ma copritevi perché la formazione va fatta due giorni prima della partita. Gabriel sta facendo un buon campionato tra i pali del Lecce, Calderoni spinge sempre sulla fascia. Il centrocampo giallorosso è sempre poco da bonus, Mancosu è il fantasista della squadra e può inventare qualcosa. Babacar l’attaccante più in forma, pensateci come terza punta.