Roma, caos infortuni e squalifiche: Mourinho in emergenza. Ecco il piano per Sheriff e Bologna

Neanche il tempo di godersi una rosa finalmente quasi al completo che José Mourinho deve subito trovare una soluzione all’emergenza totale che si è creata durante Roma-Fiorentina. Aveva tutti a disposizione esclusi i lungodegenti Kumbulla, Abraham e Smalling. Lo aveva sottolineato durante la conferenza stampa pre-gara parlando delle numerose combinazioni a centrocampo. E, invece, la settimana che si prospetta sarà di quelle complicatissime. Lo Sheriff giovedì e il Bologna domenica saranno due gare in cui le rotazioni diventeranno determinanti. In campionato sono squalificati Lukaku e Zalewski che giocheranno in coppa.

Per entrambe le sfide, invece, mancheranno Dybala, Azmoun e Spinazzola.

L’argentino ha riportato un fastidio al flessore della coscia sinistra, ha chiesto il cambio al 23’ appena ha sentito dolore dopo la scivolata su Arthur e questo potrebbe avergli evitato la lesione. Oggi si sottoporrà a esami che restituiranno una diagnosi più precisa. Non è escluso un recupero lampo. Azmoun, il suo naturale sostituto, ha avuto un problema al polpaccio destro che fa preoccupare. Non è lo stesso che gli ha impedito di partecipare alla preparazione estiva con il Bayer Leverkusen, ma resta comunque un guaio muscolare da monitorare. Infine, Spinazzola rimasto in panchina per un fastidio alla coscia destra che cercherà di smaltire entro domenica. Dunque, i problemi più grandi saranno in attacco in cui 3 calciatori su 5 non saranno a disposizione per il Bologna. In assenza di recuperi lampo, spazio alla coppia El Shaarawy-Belotti che ha giocato insieme dall’inizio nella prima di campionato contro la Salernitana e poi con il Milan. Il Gallo, però, ha perso la fiducia dello Special One che non lo ha più utilizzato in Serie A da Roma-Lecce del 5 novembre e non è titolare dalla gara col Monza del 22 ottobre.