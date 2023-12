Dybala, infortunio in Roma-Fiorentina: si tocca la coscia sinistra e chiede il cambio

Ancora uno stop per Paulo Dybala. L'attaccante argentino della Roma si è infortunato nel primo tempo della partita contro la Fiorentina, alcuni minuti dopo aver fornito a Lukaku (al 5') l'assist dell'1-0. Al 23' ha abbandonato il campo, al suo posto è entrato Azmoun.

Dybala, infortunio alla coscia

Dybala si è toccato la coscia, chiedendo subito il cambio alla panchina. Una pessima notizia per lui e per Mourinho. Paulo tornando verso i compagni seduti a bordocampo si è lasciato andare a una smorfia facendo capire di non poter continuare a giocare. Nelle prossime ore gli esami strumentali per stabilire l'intensità dell'infortunio e i suoi tempi di recupero.