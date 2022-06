Dybala-Inter, sono ore calde. E intanto spunta una foto con Correa

Sono ore importanti per l'Inter. Si sta per chiudere l'affare Dybala. O almeno c'è ottimismo in viale Liberazione perché questo avvenga presto. Tanto che l'argentino fa sognare i tifosi nerazzurri con una foto con Correa. L'ha postata un ristoratore di Miami, che ha dato all'ex 10 bianconero il benvenuto all'Inter pubblicando sul suo profilo Instagram una foto con il connazionale, pedina fondamentale della rosa di Simone Inzaghi.

Dybala-Inter, la situazione

La situazione resta questa: l'offerta dell'Inter è di 5,5 milioni di euro a stagione, mentre la richiesta dell'entourage dell'argentino partiva da sette milioni di euro più uno di bonus. Smaltito il gelo iniziale per la richiesta elevata, entrambe le parti parlano di una distanza colmabile. Resta da capire se l'Inter dovrà fare uno sforzo economico sulla parte fissa, sui bonus o su un ulteriore anno di contratto rispetto ai quattro già offerti all'ex bianconero. Il Milan fa passi avanti per Lang e De Ketelaere, mentre la Juventus sta per chiudere per Kostic con l'Eintracht Francoforte. Finirà dopo solo un anno l’avventura di Keita Baldé al Cagliari. Con la retrocessione in serie B del club rossoblù, l'attaccante sarà libero e può trasferirsi in Turchia.