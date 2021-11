Diretta Lazio-Juventus dalle 18: probabili formazioni e dove vederla

Immobile sì o Immobile no? È questo il principale pensiero di Maurizio Sarri che si appresta a giocare un Lazio-Juventus che sa tanto di rivincita per il tecnico sedotto e abbandonato dai bianconeri. Nemmeno Allegri, però, se la passa meglio, visto che dovrà fare a meno di Paulo Dybala che non è stato nemmeno convocato per la gara dell'Olimpico. Una sfida nella sfida quella tra i due tecnici: che non si amano più di tanto. E che qualche frecciatina se la sono mandata già quando uno era al Napoli, e l'altro alla sua prima esperienza torinese. Bene, i temi ci sono per assistere a una grande partita. Con due squadre che hanno bisogno, disperato, di punti.

Segui Lazio-Juventus in diretta

Lazio-Juventus, le probabili formazioni

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Pedro, Zaccagni. All. Sarri.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, McKennie, Rabiot; Chiesa, Morata. All. Allegri.

Dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

La partita tra Lazio-Juventus, in programma oggi, sabato 20 novembre alle ore 18 allo stadio Olimpico di Roma, verrà trasmessa in diretta da DAZN. Sarà quindi visibile su tutte le smart tv compatibili con l’app, oppure collegando il televisore di casa ad un TIMVISION BOX, ad una console PlayStation (4/5), Xbox (One, S, X), o a dispositivi come Amazon Fire Stick o Google Chromecast.