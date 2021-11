Diretta Fiorentina-Milan dalle 20.45: probabili formazioni e dove vederla

La capolista all'esame toscano. Il Milan affronta la Fiorentina in trasferta in una gara che potrebbe essere una vera e propria trappola per gli uomini di Stefano Pioli. Non è un campo semplice quello del Franchi, soprattutto quest'anno, visto che Italiano sta facendo un enorme lavoro ed è solamente a un punto dalla Roma e a tre dalla Lazio. La truppa dell'ex allenatore dello Spezia, insomma, è un osso duro. Pioli non si fida: lo ha detto chiaramente nella conferenza stampa di ieri. E sa bene, il tecnico rossonero, che quella di questa sera è una partita fondamentale per il cammino in campionato.

Segui in diretta Fiorentina-Milan

Fiorentina-Milan, le probabili formazioni

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Venuti, Igor Julio, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Callejon, Vlahovic, Saponara.



MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Tonali; Saelemaekers, Díaz, Leao; Ibrahimovic.

Dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

L'anticipo Fiorentina-Milan sarà trasmesso in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. La sfida del Franchi, Fiorentina-Milan, sarà inoltre trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport (numero 251 del satellite).