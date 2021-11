Serie A, al via la 13esima giornata: le partite in programma

Archiviata la pausa nazionali con l’Italia di Mancini costretta a giocarsi la qualificazione a marzo, torna in campo la Serie A. Tre gli anticipi del sabato della 13esima giornata: alle 15 l’Atalanta ospita lo Spezia, alle 18 il big match tra la Lazio di Sarri e la Juve di Allegri che punta a vincere all’Olimpico per agganciare i biancocelesti al quinto posto. Assenti sicuri Immobile e Dybala. In serata la Fiorentina di Italiano, in emergenza in difesa, ospita il Milan. Domani le altre gare tra cui spicca la gara di San Siro delle 18 che mette difronte Inter e Napoli. Alle 20:45 esordio di Sheva sulla panchina del Genoa: a tenerlo a battesimo Mourinho con la sua Roma. Chiudono il turno le sfide del lunedì Verona-Empoli e Torino-Udinese.