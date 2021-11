Lazio-Juventus, Immobile non convocato

Immobile non convocato. Non c'è nessuna sorpresa, purtroppo, nella lista dei giocatori di Sarri per Lazio-Juventus. L'attaccante biancoceleste guarderà dunque dalla tribuna la sfida dell'Olimpico in programma alle 18.

Tra le assenze confermate anche quella di Marusic, positivo al Covid. C'è il baby Romero che nei giorni scorsi ha festeggiato il suo compleanno e sogna l'esordio in maglia biancoceleste. Ecco le probabili formazioni del match che sarà diretto dal signor Di Bello.

