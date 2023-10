Diritti tv, Coppa Italia e Supercoppa restano a Mediaset per altri tre anni

I diritti tv per la Coppa Italia e la Supercoppa italiana rimarranno a Mediaset per altri tre anni. «L'Assemblea riunitasi in data 30 ottobre 2023 ha deliberato l'assegnazione dei Diritti Audiovisivi del Pacchetto Dirette Audiovisive Coppa Italia e Supercoppa Italiana alla società Reti Televisive Italiane S.p.A», spiega la Lega Serie A.

L'accordo raggiunto con la Lega Serie ammonta a circa 56 milioni di euro, più due di costi fissi che sostiene la tv, per il triennio 2024-27.