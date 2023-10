Lazio, rifinitura anti Fiorentina completata. Cataldi: «Non siamo quelli visti contro il Feyenoord»

Come da programma la Lazio ha portato a termine anche la rifinitura in ottica Fiorentina. Domani contro la Viola i biancocelesti saranno chiamati a cancellare la brutta sconfitta contro il Feyenoord, ma per farlo dovranno superare un altro avversario complicato. Sarri lo ha ripetuto anche nella seduta di oggi pomeriggio alla sua squadra, che al momento è priva solamente di Casale, alle prese con uno stiramento di primo grado all’adduttore della coscia destra.

Lazio, prove tattiche in ottica Fiorentina

Appuntamento ampiamente dopo le 16 sul campo, a dimostrazione che c’è stata anche una lunga analisi nelle strutture interne del centro sportivo. Sarri non ammetterà nuovi cali di concentrazione, per questo continua a spingere sull’acceleratore a ogni seduta. In base a quanto emerso dalle prove della rifinitura di oggi tra i pali del 4-3-3 come al solito ci sarà Provedel. Davanti a lui Lazzari preme per una chance sulle fasce al posto di Hysaj per completare il quartetto con Patric, Romagnoli e Marusic. In mezzo al campo Kamada e Guendouzi si giocano un posto sulla mezzala destra per chiudere la linea con Cataldi (favorito su Rovella) e Luis Alberto. Infine davanti l’unico certo del posto è Zaccagni. Sull’out destro Felipe Anderson è insidiato da Pedro, mentre tra Castellanos e Immobile al centro del tridente sarà un testa a testa sino alla formazione ufficiale.

Lazio, Cataldi: «Fiorentina squadra di valore. Non siamo quelli visti col Feyenoord»

Nel prepartita del match ha parlato Danilo Cataldi ai canali ufficiali del club: «Col Feyenoord è stata una serata no che però ci può dare una grande lezione per il futuro perché ci sono ancora tante partite da giocare». Poi sulla Fiorentina: «Loro sono una squadra di valore, forte del lavoro fatto lo scorso anno da un ottimo allenatore come Italiano. Hanno una mentalità offensiva, dovremo uscire bene dal loro pressing per trovare zone di campo a noi favorevoli». Sulla prima parte di stagione: «L'inizio di stagione non è stato facile, abbiamo pagato a caro prezzo le due sconfitte contro Lecce e Genoa. Il calcio di oggi è cosi, a prescindere dalla categoria: se non affronti gli avversari al 100% fai fatica con tutti, deve essere questo il nostro credo». Infine sugli obiettivi personali, Italia compresa: «Non si smette mai di crescere, ho iniziato a giocare in questo ruolo stabilmente con Sarri e ho ancora un po' di tempo per migliorare. Spero di farlo insieme alla squadra. La Nazionale a centrocampo ha calciatori importanti, in questo momento la mia priorità è rimettere in piedi la Lazio nelle posizioni di classifica che meritiamo in campionato e far vedere che in Champions League non siamo quelli visti contro il Feyenoord».

Probabili formazioni:

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Kamada, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni. All.: Sarri.

Indisponibili: Casale.

Diffidati: -

Squalificati: -

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Parisi, Milenkovic, M. Quarta, Biraghi; Arthur, Duncan; Ikoné, Bonaventura, N. Gonzalez; Beltran. All.: Italiano.

Indisponibili: Castrovilli, Mina, Pierozzi, Dodò, Kayode.

Diffidati: -

Squalificati: -