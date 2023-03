Lazio, per il derby Hysaj stringe i denti e ce la fa. Non si allenano solo Immobile e Patric

La Lazio porta a termine anche la rifinitura in ottica Roma, sfida fondamentale per tanti motivi. Per Sarri sarà infatti determinante ritrovare il sorriso dopo il secondo brutto ko subito in rimonta contro l’AZ in Conference League. Per il tecnico non ci saranno alibi: la corsa Champions dovrà passare per un risultato positivo nella stracittadina. Per questo ha continuato a spingere molto sulla determinazione della sua squadra nella doppia seduta odierna.

Lazio-Roma, le probabili formazioni del derby: Sarri con Cataldi e Pedro, Mourinho punta su Dybala

Lazio, le probabili scelte di Sarri

In mattinata prima parte di tattica. Nel pomeriggio seconda parte, con classiche prove e infine le palle inattive, una delle armi principali della Roma. Sarri ha ritrovato Hysaj dopo i fastidi alla caviglia destra e con ogni probabilità gli chiederà uno sforzo sulla fascia sinistra della difesa con Marusic a destra e Casale con Romagnoli al centro. Tutti ovviamente davanti al solito Provedel. A centrocampo, dopo la gestione delle ultime gare per fastidi vari tra ginocchio e caviglia, Cataldi (unico diffidato) è destinato a tornare vertice basso, anche perché Vecino è squalificato. Ai suoi lati invece ci sarà spazio per Milinkovic e Luis Alberto. Tutto confermato infine in attacco. Con Immobile out, Felipe Anderson da falso nueve sarà affiancato da Pedro e Zaccagni.

Probabili formazioni:

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. All.: Sarri.

Indisponibili: Immobile.

Diffidati: Cataldi.

Squalificati: Vecino.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham. All.: Mourinho.

Indisponibili: Karsdorp.

Diffidati: Mancini, Matic.

Squalificati: Kumbulla.