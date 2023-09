Demba Seck, i video con l'ex fidanzata e le minacce: l'attaccante del Torino denunciato per revenge porn. Lei: «Sono terrorizzata»

Il caso Demba Seck scuote il Torino. Il giocatore granata è accusato di revenge porn dall'ex fidanzata: «Ero incredula, imbarazzata e scossa. E terrorizzata, perché avevo paura che lui potesse diffondere i video ad altre persone. Non so se possa averne altri». Le parole sono dell'ex fidanzata dell'attaccante del Toro, riportate da Repubblica come parte del contenuto della denuncia del gennaio scorso della giovane nei confronti del calciatore, indagato per minacce e revenge porn a Torino.

Seck accusato di revenge porn, la vicenda

La ragazza aveva raccontato ai carabinieri di non essersi mai accorta di essere stata ripresa col cellulare dall'attaccante in atteggiamenti intimi, finché non aveva troncato unilateralmente la relazione. È a quel punto che il calciatore, secondo il racconto della giovane, le aveva inviato dei video con un messaggio intimidatorio.

Qui la denuncia. Il pm Enzo Bucarelli ora ha chiesto l'archiviazione, in forza di una transazione economica riservata firmata tra i due in primavera e sarà il gip a dovere decidere.

Il caso

Da fine agosto intanto il pm è indagato a Milano per frode in processo penale e depistaggio. Dopo avere verbalizzato che le immagini, ovvero il video acquisito con la denuncia, non sarebbero più state utili, le ha infatti distrutte. Torino ha inoltre inviato la segnalazione alla Procura generale di Cassazione, che dovrà valutare eventuali profili di natura non penale ma professionale.