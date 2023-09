Inter, un gran gol di Dimarco stende l'Empoli: per Inzaghi sono cinque su cinque ed è già fuga

Cinque su cinque e prima fuga stagionale. L’Inter vince 1-0 in casa dell’Empoli e sale a 15 punti, a +3 dal Milan, a +4 dal Lecce e a +5 dalla Juventus, caduta rovinosamente con il Sassuolo. Decide Dimarco con un gran tiro al volo che si infila sotto l’incrocio dei pali. Per i nerazzurri è una gara più complicata rispetto alle attese. L’Empoli, che in panchina ritrova Aurelio Andreazzoli, resta a zero punti in classifica (cinque sconfitte su cinque) e zero gol fatti (13 quelli subiti). I nerazzurri sono più lenti e prevedibili del solito, ma intanto Simone Inzaghi si gode la partenza sprint. Nella storia dell’Inter solo Helenio Herrera (1966-67), Roberto Mancini (2015-16) e Antonio Conte (2019-20) avevano vinto le prime cinque gare, totalizzando 15 punti su 15. E a fine stagione tutti e tre hanno poi conquistato lo scudetto. Ottimi precedenti per Inzaghi, che sogna il 20° tricolore, quello della seconda stella. Nel primo tempo giocano solo i nerazzurri. Iniziano a bersagliare la porta dell’Empoli con Calhanoglu e Frattesi (alti entrambi i tiri), per poi sfiorare il vantaggio già al 10’ con un colpo di testa di Darmian, ma Ismajli salva sulla linea. La capolista, appena arriva nell’area avversaria, dà sempre la sensazione di poter segnare. E il gol arriva con Thuram al 35’, su cross di Dimarco, ma il francese è in fuorigioco e il vantaggio viene annullato. Prima dell’intervallo c’è un altro tentativo di Frattesi, ma Berisha ancora una volta nega il gol all’Inter. Nella ripresa l’Empoli si affaccia timidamente nella metà campo nerazzurra con Shpendi (tiro sul fondo), ma alza bandiera bianca già al 6’ con un tiro al volo meraviglioso di Dimarco. Il pallone si infila sotto il sette, imparabile per Berisha. La prima parata di Sommer arriva su una punizione di Ranocchia, ma è sempre l’Inter a rendersi pericolosa. Questa volta con Thuram con una conclusione simile a quella vincente del derby il 16 settembre, che finisce sopra la traversa. L’ultima occasione è la punizione di Baldanzi. L’Inter chiude in 10 per l’infortunio di Arnautovic, ma finisce 1-0 e i nerazzurri adesso scappano.