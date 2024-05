Proteste pro Palestina, a New York 57 arresti e a Princeton scatta lo sciopero della fame: le notizie sulle manifestazioni in diretta

Aggiornamenti in evidenza

Le proteste filopalestinesi stanno diventando un caso di contagio globale perché non riguardano solo l'America. Ci sono tensioni in Francia e in Germania. All'università statale di Milano è stato annullato un convegno per motivi di ordine pubblico e a Torino è stata presentata una mozione per il boicottaggio di Israele.

Ieri, centinaia di agenti di polizia in tenuta antisommossa hanno sgomberato l'accampamento di manifestanti pro Palestina nel campus della University of California, a Los Angeles e hanno arrestato oltre cento persone. Durante un intervento dalla Casa Bianca, il presidente statunitense Joe Biden ha messo in guardia dai rigurgiti antisemiti e ha detto che «le proteste pacifiche sono tutelate, ma il vandalismo e le proteste violente no».

Qui riportiamo le notizie in tempo reale sulle proteste che sono nate in seno al mondo accademico.