La classe va in gita ma senza studenti fragili, la scuola. «Scelti solo allievi che avevano la media dell'8»

La classe va in gita didattica ma gli allievi fragili no. È successo in una scuola secondaria del centro storico di Torino, l'istituto comprensivo statale Niccolò Tommaseo. Come racconta il quotidiano La Stampa, si è trattato della parte pratica di un progetto che comportava la messa a punto di un podcast.

Gita senza fragili, cosa è successo

Al momento di andare in visita alla redazione di una radio a Milano sono stati ammessi soltanto 15 studenti a causa del numero chiuso.

Gite scolastiche troppo care, la provocazione del preside: «Sì alle assenze di gruppo per un viaggio fai da te». E gli studenti si preparano

«La scelta di non coinvolgere alunni con disabilità nella gita didattica organizzata dall'Istituto Tommaseo di Torino non è condivisibile. Il merito a cui noi puntiamo non ha come riferimento la media aritmetica in pagella, ma l'impegno e la costanza nel realizzare i propri personali talenti. Se poi la scelta di ridurre a soli 15 studenti gli ammessi alla visita è stata fatta dalla struttura ospitante, credo che si potesse chiedere ed ottenere una eccezione facendo proprio riferimento alla necessità di una didattica inclusiva». Lo scrive su X il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.