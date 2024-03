Daniel Maldini decide Monza-Cagliari: terzo gol nelle ultime quattro partite per il figlio d'arte

Buon sangue non mente. Quello di Daniel Maldini era già un sentiero tracciato, e d'altronde non poteva essere diversamente con un nonno come Cesare e un padre come Paolo. Una famiglia di leggende, non di semplici calciatori. La strada è ancora lunga per Daniel ma i numeri di questa stagione promettono molto bene.

Nel match di Serie A tra Monza e Cagliari è stato proprio Daniel Maldini ha mettere la firma decisiva con una prodezza su calcio di punizione, degna del cognome glorioso che porta sulla schiena (secondo gol della famiglia Maldini al Cagliari di Ranieri dopo quello di papà Paolo nel 1991).

Un gol che ha stappato la partita al 41', regalando la vittoria alla squadra di Raffaele Palladino. Il classe 2001 sta trovando continuità di prestazioni, quella che a lungo aveva cercato nelle precedenti esperienze in Serie A allo Spezia prima e all'Empoli poi. Dopo una prima parte di stagione caratterizzata da problemi fisici, in questa seconda parte sta giocando con costanza e i risultati stanno arrivando in modo inequivocabile.

I numeri di Daniel Maldini in stagione

Sono 13 le presenze di Daniel con la maglia del Monza in questa stagione (4 da titolare, 9 da subentrato). L'exploit è arrivato nell'ultimo mese dove il figlio d'arte ha collezionato 3 gol e un assist nelle ultime 5 partite (in 136'), che sono valsi 4 vittorie su 5 per il club brianzolo. La luce si è accesa proprio contro quella che per lui è casa, il Milan, con un assist importante per la rete di Colombo. Nel match successivo ha aperto le marcature contro la Salernitana (da subentrato).

A secco contro la Roma, ha poi deciso la gara di Marassi contro il Genoa, anche qui da subentrato. Non l'unico gol vittoria, visto che nella giornata di oggi si è ripetuto contro il Cagliari, questa volta sfruttando l'occasione da titolare. Forse con il gol più bello della sua ancora breve carriera in Serie A, una perla su punizione che ha bucato Scuffet. I numeri adesso sono dalla sua parte. Adesso starà a lui confermarsi nelle prossime partite, alimentando il sogno Europa per il Monza.