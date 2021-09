Era la sua gara d'esordio da titolare e Daniel Maldini l'ha festeggiata nel migliore dei modi segnando anche il gol del vantaggio del Milan sullo Spezia, al 3' della ripresa. Un colpo di testa a suo modo storico, visto che è il primo giocatore a segnato in serie A dopo il nonno, Cesare, e il padre, Paolo. Quest'ultimo, in tribuna come dt del Milan, ha esultato, mentre in campo il figlio 19enne veniva sommerso dai compagni.