Sabato 25 Settembre 2021, 17:07

Le pagelle di Spezia-Milan

PAGELLE SPEZIA

ZOET 5.5

Un primo tempo senza interventi, ma qualche disattenzione nella ripresa.

AMIAN 6

Si ritrova a duellare con Theo Hernandez e non è mai facile.

HRISTOV 5

Si fa anticipare da Maldini sul gol del Milan.

NIKOLAU 6

Qualche buona chiusura nel momento più delicato dello Spezia.

BASTONI 7

Migliore in campo dello Spezia. Eccelle in fase difensiva ed è propositivo nella metà campo del Diavolo.

BOURABIA 6

Inizia bene, ma soffre un po’ troppo.

SALA 6.5

Si fa limitare dall’ammonizione, ma crea qualche grattacapo ai rossoneri.

ANTISTE 6.5

Si fa notare con questi scontri con Theo Hernandez. Dimostrando di non avere paura.

MAGGIORE 5.5

È spesso pericoloso, ma manda all’aria la sua prestazione fallendo il gol del pareggio a due passi dalla riga di porta milanista.

GYASI 6

Corre molto e investe diverse energie. Non basta.

NZOLA 5.5

Non è lo stesso giocatore incisivo della scorsa stagione.

FERRER 5.5

Si perde Bennacer in un paio di occasioni.

VERDE 7

Ha talento e questo si sa da tempo. Segna il pareggio.

MANAJ 6

Si fa vedere poco. Crescerà.

All. THIAGO MOTTA 6.5

Il primo tempo dello Spezia è quasi perfetto, pecca soltanto in fase offensiva. Poi ci pensa Verde a pareggiare. Ma naufraga a 3’ dalla fine.

PAGELLE MILAN

MAIGNAN 6

Qualche intervento importante ed è sfortunato sul gol di Verde.

KALULU 7

A fine primo tempo salva la squadra di Stefano Pioli su Nzola e poi pennella un assist delizioso per la testa di Maldini.

TOMORI 5.5

Qualche difficoltà di troppo rispetto ad altre occasioni.

ROMAGNOLI 5.5

Anche lui piuttosto impreciso quando lo Spezia si affaccia nella metà campo avversaria.

THEO HERNANDEZ 6.5

Tre progressioni che strappano applausi, ma si perde Verde sul gol. Si riprende con un recupero prodigioso.

TONALI 6

In mezzo al campo si corre perché lo Spezia a tratti è inafferrabile.<

KESSIE 5.5

Fisicamente non è al top e si vede, ma fa di tutto per aiutare il Diavolo.

SAELEMAEKERS 7.5

Tatticamente è uno dei giocatori più importanti della rosa di Stefano Pioli. Suo l'assist per Brahim Diaz.

MALDINI 6.5

Prima da titolare in campionato, una dinastia che continuerà a vivere e il primo gol, di testa.

REBIC 5

In queste settimane si è sacrificato molto come falso nueve. Stavolta nella sua posizione si divora un gol nell’area piccola.

GIROUD 5

Non è il miglior Olivier ed è per questo che viene sostituito dopo 45’.

RAFAEL LEAO 7

Colpisce un palo incredibile e sfiora ancora il raddoppio.

PELLEGRI 5.5

Poco alla volta proverà a prendersi il Milan e rendersi utile.

BENNACER 6

Sa il fatto suo e si fa vedere in ogni angolo del campo.

BRAHIM DIAZ 7

Entra e la risolve. Ed è per questa che indossa una maglia prestigiosa come la 10.

All. STEFANO PIOLI 6.5

Dimostra coraggio nel puntare su Maldini in un ruolo delicato come quella della trequarti. E ha dato al Milan una capacità importante: saper soffrire.