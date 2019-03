La dinastia Maldini continua: Daniel debutta (con sconfitta) con la Nazionale Under 18

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La dinastia continua. Dopo Cesare e Paolo, oggi è stata la volta di Daniel. Il cognome è quello doc, Maldini, sinonimo di garanzia per il calcio azzurro che ieri ha visto il debutto con la nazionale Under 18 del 17enne figlio di Paolo e nipote di Cesare. Daniel Maldini è entrato nel finale della gara amichevole che la giovane Italia ha però perso con i pari età dell'Olanda: a Katwijk è finita 2-0, con gli azzurrini in campo ad armi pari fino all'ultimo quarto d'ora di gioco, quando subiscono le due reti del ko. Concluso il primo tempo in parità, il tecnico azzurro Franceschini nella ripresa effettua molti cambi: al 32' da un'azione di calcio d'angolo Omar Rekik, di testa, porta in vantaggio l'Olanda. Nel tentativo di dare più energia all'attacco, Franceschini al 37' manda in campo Maldini jr che fa così il suo esordio con la maglia della Nazionale. Ma un calcio di rigore realizzato da Dalhaus Vitesse, concesso al 2' di recupero per un fallo di mano commesso dalla difesa italiana, chiude il risultato sul 2-0.