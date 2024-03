Sinner-Alcaraz: a che ora si gioca stasera e dove vedere la semifinale di Indian Wells che vale il 2° posto nel ranking Atp

Jannik Sinner è nella semifinale di Indian Wells e incontra l'avversario che tutti aspettavano: Carlos Alcaraz. L'incontro vale il secondo posto nella classifica Atp e tutti gli occhi degli appassionati sono puntati sul secondo incontro della serata che va in scena oggi. La sfida era già andata in scena lo scorso anno, con lo spagnolo che ha avuto la meglio proprio i semifinale del torneo che ha poi vinto. Ora c'è tanto in palio, dal ricco premio in denaro all'approdo in finale, senza considerare poi i tanti punti validi per la classifica Atp.

Sinner-Alcaraz, ecco come Jannik può diventare il numero 2 al mondo: il verdetto stasera a Indian Wells