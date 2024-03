Juventus, torna Vlahovic ma si ferma Milik. Allegri in conferenza: «Dobbiamo riprendere il cammino. Il ritiro? Una responsabilità»

Prova a tornare indietro Allegri, e ritrovare le certezze perdute insieme alle prestazioni e i risultati che hanno permesso alla Juventus di giocarsela alla pari con l’Inter, nel girone di andata. Nelle ultime 7 gare la classifica è precipitata, mentre l’Inter è in fuga per la vittoria e il duello si è spostato per il secondo posto, con il Milan.

Juventus in ritiro alla Continassa fino a domenica: il motivo della decisione di Allegri

Sul ritiro

«Abbiamo deciso di stare tutti insieme alla Continassa perché è un momento in cui dobbiamo riprendere il nostro cammino.

Puntiamo gli obiettivi noti: Champions e la semifinale di Coppa Italia da giocare. Non è stata un punizione assolutamente, ma un momento di responsabilità, che dovevamo assumerci».

Sulla formazione

«Abbiamo perso Milik ieri nell’allenamento, oggi aveva ancora fastidio e andrà rivalutato dopo la sosta. Perin e De Sciglio sono a disposizione, come Rabiot: non ha ancora i 90 minuti ma averlo a disposizione è molto positivo per noi».

Sul futuro

«Per il mio contratto sono sereno, ho ancora un anno: serve concentrazione sugli obiettivi di quest’anno. Il risultato del Mondiale per Club è frutto del lavoro del club negli ultimi anni, sarà un’avventura bellissima con grandi club, ma noi oggi puntiamo a raggiungere la Champions, serve un passo alla volta per arrivare al 25 maggio ed essere dentro».

Sulla difesa

«Nelle ultime gare abbiamo concesso poche occasioni da gol, ma preso troppi gol. Ci sono momenti così nella stagione. Dobbiamo avere più attenzione migliorare in difesa come squadra non nei singoli. Il calcio non è scienza esatta, ci sono momenti in cui fai gol subito e in cui non ne prendi. Dobbiamo essere più ordinati e compatti quando non abbiamo palla».

La diagnosi di Milik

La Juventus ha diffuso anche il comunicato ufficiale che riguarda l'infortunio di Milik: Non sarà della partita Arkadiusz Milik, che nel corso dell’allenamento di ieri, ha riportato un problema muscolare alla coscia sinistra. Questa mattina è stato sottoposto ad esami strumentali presso il J|Medical che hanno evidenziato una lesione di primo grado dell’adduttore lungo. Il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo e verrà sottoposto a nuovi accertamenti tra 10-15 giorni».