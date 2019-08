Ronaldo e quel messaggino a Dybala: «Vai allo United»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono ore calde per lo scambio trache coinvolge. L'argentino non sembra convinto del trasferimento ine starebbe bloccando la trattativa. I bianconeri stanno provano a convincere la Joya ad accettare il passaggio al Manchester United per chiudere lo scambio, con l'attaccante belga in direzione Torino. Come riporta il 'Daily Mail', anche Cristiano Ronaldo avrebbe consigliato a Dybala di scegliere Manchester per il futuro. La Joya, come riporta il tabloid inglese, avrebbe scritto un messaggio sulla chat di WhatsApp con i compagni di squadra per chiedere un consiglio su come muoversi e il fenomeno portoghese, che a Old Trafford ha giocato per sei stagioni, avrebbe risposto invitando l'argentino a trasferirsi in Inghilterra per poter diventare un campione a tutti gli effetti, proprio come ha fatto lui stesso in passato prima di trasferirsi al Real Madrid.