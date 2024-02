La Costa d'Avorio vince la Coppa d'Africa, battuta 2-1 la Nigeria grazie a Haller e all'ex Milan Kessié

La Costa d'Avorio è campione d'Africa. La nazione ospitante della competizione ha completato un cammino da sogno, fatto di ostacoli e difficoltà che sono continuate fino alla finale contro la Nigeria di Osimhen. Grande emozione per il romanista Evan Ndicka e per il fiorentino Christian Kouamé, gli unici giocatori della Serie A presenti nella rosa della Costa d'Avorio, in cui ci sono anche altri volti del nostro campionato. Sotto lo sguardo di un attento Didier Drogba, che ha esultato come un vero e proprio tifoso in tribuna, Sebastien Haller ha segnato un gol da attaccante vero su calcio d'angolo. La punta del Borussia Dortmund è sguisciato bene su un cross dalla sinistra e con la punta del piede ha segnato il gol del 2-1 all'81'.

Il resto della partita

La partita sembrava nelle mani della Costa d'Avorio che nel primo tempo aveva dimostrato di aver epiù gamba e più cuore della Nigeria di Osimhen. Al 38', però, è arrivata la beffa per i padroni di casa che passano in svantaggio per il colpo di testa dell'ex Udinese Troost-Ekong. La rete non ha abbattuto gli Elefanti che si sono rimboccati le maniche e hanno dimostrato il vero significato della parola resilienza trovando oil gol del pareggio con Kessié.

L'ex Milan, infatti, ha segnato il gol del pareggio al 62' sempre su corner e ha permesso ai suoi di conquistare quella fiducia che non è mai mancata durante tutto il torneo.

Il cammino

La vittoria della Costa d'Avorio, infatti, è una vera e propria favola calcistica. Nella fase a gironi, Kessié e compagni si qualificano tra le migliori terze proprio alle spalle della Nigeria. Questo risultato porta all'esonero dell'allenatore, che non viene mai rimpiazzato da un vero e proprio ct dalla federazione. Agli ottavi di finale arriva la vittoria contro il Senegal ai calci di rigore, così come quella successiva contro il Mali. Nelle semifinali, una rete di Haller permette alla Costa d'Avorio di battere la Repubblica Democratica del Congo e di approdare così in finale.