Milan-Napoli 1-0, decide Theo Hernandez: i rossoneri si portano -1 dalla Juventus

Il Milan non si ferma. Dopo la vittoria in casa del Frosinone, il Diavolo si ripete e batte 1-0 il Napoli a San Siro, mantiene il terzo posto in classifica e si porta momentaneamente a -1 dalla Juventus, in scena domani contro l’Udinese. Per domare i campioni d’Italia in carica basta una fiammata di Theo Hernandez al 25’. Servito splendidamente da Rafael Leao, il terzino francese è bravissimo a trafiggere Gollini in uscita, sul suo palo.

La partita

Dopo un inizio senza squilli – con le due squadre che hanno pensato a non scoprirsi – arriva quasi all’improvviso il gol rossonero, confezionato dalla premiata ditta della fascia sinistra Leao-Theo Hernandez.

Il portoghese verticalizza per l’ex Real Madrid che sorprende la difesa azzurra e fa esplodere San Siro. Nella ripresa il ritmo è più alto e a giovarne è lo spettacolo. Da una parte il Milan nei primi minuti alza i giri del suo motore, crea diverse palle gol senza trovare il raddoppio; dall’altra parte il Napoli si rende più pericoloso nella seconda metà del secondo tempo. Walter Mazzarri che si gioca il tutto per tutto inserendo prima Politano, che sfiora il gol di pochissimo con uno splendido tiro a giro, e poi Raspadori e Lindstrom che invece non riescono a scardinare il fortino milanista. Allo scadere Simic sfiora l’autorete, ma finisce 1-0 e per il Milan sono tre punti importanti. La nota stonata della serata è l’ennesimo infortunio muscolare: questa volta a subirlo è stato Calabria, uscito sul finire del primo tempo. Ma per un giocatore che si ferma, un altro è pronto al rientro. Contro il Rennes in Europa League dovrebbe rivedersi Thiaw tra i convocati.