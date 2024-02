Coppa d'Africa, dove vedere Nigeria-Costa d'Avorio e l'orario della finale. Domani Sudafrica-Rd Congo per il terzo posto

La Coppa d'Africa è arrivata ormai agli sgoccioli con tutti gli occhi dei tifosi che sono puntati sulla finale. Nell'ultimo appuntamento Osimhen affronta con la sua Nigeria la Costa d'Avorio, vera e propia favola del torneo che dopo poche partite si è ritrovata senza l'allenatore, poi mai sostituito. Il cammino non è stato privo di difficoltà, ma ormai le due nazionali sono arrivate all'ultimo atto e daranno battaglia per mettere le mani sul trofeo. Prima, peròm c'è la finalina per il terzo posto, con il Sudafrica che sfida la Repubblica Democratica del Congo.

Osimhen infortunato in Coppa d'Africa, fastidio addominale e presenza a rischio in semifinale