Liga, altro Clasico: per il Real Madrid è l'ultima spiaggia

Settentadue ore dopo lo 0-3 catalano in Coppa del Re che ha azzittito il 'Bernabeù, Real Madrid e Barcellona torneranno a sfidarsi domani sera in quella che, presumibilmente, è l'ultima spiaggia per la compagine di Santiago Solari, oggi staccata di 9 punti in Liga dai blaugrana. Sarà ancora lo stadio dei blancos a ospitare il terzo 'Clasicò in meno di un mese, un'occasione pronta di 'rivincità per Modric e compagni oggi paradossalmente (visto le ultime tre Champions conquistate) contestati da un gruppetto di tifosi a Valdebebas. «Siamo di nuovo in piedi, e con la voglia di prenderci dei punti. Questo 'Clasicò lo affronteremo con lo spirito di sempre, cercando di migliorare le cose. Ma ognuna di queste sfide è un mondo a parte», presenta il big match Solari parlando in conferenza stampa: «L'altra sera ci siamo impegnati per arrivare alla finale di Coppa e non ci siamo riusciti - ha aggiunto - ma adesso è tempo di campionato e pensiamo solo a questa partita che dobbiamo giocare. Dobbiamo accorciare la distanza in classifica da loro, e cercheremo in ogni modo di riuscirci».



Dopo la figuraccia di mercoledì e anche in vista dell'impegno di Champions martedì contro l'Ajax, Solari potrebbe fare un pò di turnover: «Una rotazione di giocatori ce la propone il calendario, con match del genere a una distanza così ravvicinata - risponde - e in effetti uno ci pensa. Comunque i miei ora stanno tutti bene». Atmosfera, ovviamente, assai più rilassata in casa catalana: «Quando si vince è un bene per tutti, perché cresce la fiducia - spiega il tecnico Ernesto Valverde - Siamo comunque consapevoli che il campionato non si decide ora, indipendentemente dal risultato di domani». Il blitz di tre giorni fa al Bernabeu non condiziona più di tanto 'El Txingurrì: «Dobbiamo certamente migliorare in alcune cose - dice - mercoledì la squadra ha giocato bene in alcune fasi e meno in altre. Detto questo, non pensiamo tanto alla nostra rivale, ma a ciò che significa per noi vincere domani: una grande opportunità».



Ma i piedi restano per terra e Valverde, alla domanda sul possibile 'tripletè dopo la finale di Coppa del Re raggiunta e il forte vantaggio in Liga, tocca ferro: «Noi vogliamo vincere tutte le partite che abbiamo davanti ma al momento non abbiamo vinto nessun titolo. Resta ancora molta strada e si può parlare di 'tripletè solo quando hai già vinto due titoli e per ora siamo a zero». Piuttosto domani Valverde si aspetta una «partita molto difficile, Cercheremo di vincere, significherebbe staccare una diretta rivale e farebbe bene al morale, perchè quando vinci prendi sicurezza e quando perdi non vedi l'ora che arrivi un'altra partita per rifarti. Adesso il Real ha l'occasione per cancellare l'amaro in bocca e per questo domani sera sarà difficile».

