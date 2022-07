Giovedì 21 Luglio 2022, 12:23

Sedotti e abbandonati. In questa lunga estate caldissima ci sono i gioielli del Sassuolo corteggiati a giugno e dimenticati, per ora, a luglio. Si tratta di due campioni d'Europa con la Nazionale di Roberto Mancini (a Wembley l'11 luglio 2021) come Berardi e Raspadori e altri tre gioielli del Sassuolo come Frattesi, Scamacca e Traoré. Dei cinque, soltanto Frattesi in realtà è ancora quello sul taccuino di un club, la Roma. Che ha appena preso Dybala e sta lavorando per prendere un centrocampista, avendo come valida alternativa Wjinaldum del Psg. Detto questo, seppur il mercato è ancora lungo, il Sassuolo è ancora fermo a zero cessioni eccellenti. Non che abbia bisogno di farle, ma erano i giocatori più cercati al termine del campionato.

Calciomercato Sassuolo, ultime notizie

A cominciare da Raspadori, uno di coloro che più di tutti hanno beneficiato della visibilità che gli ha garantito la Nazionale. Il ragazzo è entrato nell'orbita di molti club a cominciare dalla Juventus per passare al Napoli e al Milan. Ma non si è fatto ancora nulla. Azzurri e rossoneri sono stati interessati a lungo a Berardi. Ma entrambi i club sono stati affaccendati in altre faccende tra rinnovi a rilento, mercato frenato e, questo vale per il Diavolo, cambi di proprietà. Infine, su Berardi è rispuntata la Juventus, ma i bianconeri si sono fiondati su altri obiettivi rinforzando la rosa di Massimiliano Allegri. Il caso più clamoroso è quello di Scamacca, colui al quale Roberto Mancini vorrebbe affidare lo scettro di titolare dell'attacco azzurro. In Italia ci sono stati spifferi da Napoli e da Milano (sponda Inter) ma poi le opzioni più concrete sono arrivate dall'estero.

Eclatante quella del Psg, che ha lavorato per trovare un accordo col Sassuolo, salvo frenare le proprie ambizioni, come del resto ha fatto con l'Inter per Skriniar e con il Lille per Renato Sanches (permettendo qui un nuovo inserimento del Milan). Adesso su Scamacca resta il West Ham, ma anche gli inglesi stanno virando su altri obiettivi. Invece, Traoré sembrava potesse finire al Milan, ma la pista in realtà si è raffreddata subito. Infine, Frattesi. Seguito dalla Roma, ma senza riuscire a trovare un accordo con i neroverdi. Che non sono preoccupati da queste mancati cessioni perché non hanno problemi di bilancio.