Giovedì 21 Luglio 2022, 09:06

L’offerta al Bruges è stata fatta. L’obiettivo del Milan è chiudere per De Ketaelere entro 48 ore, portando avanti parallelamente altre due trattative: quella intricata con Renato Sanches (il portoghese tentenna e aspetta una mossa dal Psg) e quella con Tanganga. Qui c’è il nodo formula: i rossoneri preferirebbero un prestito a due milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 13, mentre gli Spurs puntano all’obbligo di riscatto.

Già da oggi Paolo Maldini e Frederic Massara lavoreranno su tutti e tre i fronti. Poi nelle prossime settimane di mercato si penserà a un attaccante giovane. L’Inter ha digerito la trattativa andata male per Bremer (nel frattempo andato alla Juventus) e prova a stringere per Milenkovic con continui contatti con l’agente del giocatore. È una mossa per anticipare ancora una volta la Juventus.

Le alternative dei nerazzurri sono Acerbi, Akanji e Kehrer; l’alternativa dei bianconeri resta Gabriel dell’Arsenal. Mentre a centrocampo c’è Paredes del Psg, che in Italia ha già giocato con Chievo, Empoli e Roma. In attacco i bianconeri vanno forti su Morata. Se all’Atletico Madrid arriverà un attaccante (il grande sogno è Cristiano Ronaldo), allora lo spagnolo tornerà a Torino. Il Napoli chiude per Kim, deve solo limare alcuni dettagli con il giocatore coreano per l’ingaggio. Altrimenti c’è Diallo. Il Monza prende Caprari dal Verona (che cede anche Lazovic al Marsiglia ma può arrivare Strootman) e Ranocchia dalla Juventus. Il West Ham sembra mollare la presa su Scamacca, mentre l’Udinese cede Molina all’Atletico Madrid.