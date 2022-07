Milan, distanza di 3 milioni per De Ketelaere. Inter su Milenkovic, al Napoli arriva Kim

C’è ancora un po’ di distanza tra il Milan e il Bruges per De Ketelaere. Filtra ottimismo dal summit in Belgio di Paolo Maldini e Frederic Massara, ma ci vorrà ancora qualche giorno per chiudere una trattativa lunga. Il club di via Aldo Rossi arriva a 32 milioni di euro (bonus compresi), contro una richiesta di 35, forte dell’accordo raggiunto con il trequartista (2-2,5 milioni a stagione). Intanto, per il Milan resta aperta la pista Renato Sanches. Il centrocampista portoghese non giocherà nel Lille la prossima stagione e a confermarlo è proprio Olivier Letang, presidente del club francese: «Renato ha due ottime possibilità, due club molto grandi. Se è ancora con noi, è perché non abbiamo raggiunto un accordo con i club interessati. Renato sta per partire, in quale club non so. Sarà Parigi o Milano». Invece, domani è atteso un incontro tra i rossoneri e gli agenti di Tanganga per riuscire a trovare un accordo.

Perso Bremer, l’Inter adesso prova a stringere per Milenkovic e anticipare la Juventus. Continuano i contatti tra i nerazzurri e gli agenti del difensore della Fiorentina. Inoltre, Beppe Marotta e Piero Ausilio sono intenzionati a trattenere Skriniar, salvo un’offerta irrinunciabile del Psg (65-70 milioni di euro). Anche se i parigini hanno virato su Mukiele del Lipsia, in scadenza nel 2023. Fuori dalla sede dell’Inter è stato appeso uno striscione della Curva Nord: «Patti chiari, amicizia lunga. Skriniar non si tocca!». La Juventus non si ferma e lavora per Paredes e per il vice Vlahovic: Morata è l’obiettivo numero uno. In difesa piacciono sempre Milenkovic e Gabriel dell’Arsenal. Il Napoli è vicinissimo a Kim del Fenerbahce. Aurelio De Laurentiis ha battuto la concorrenza del Rennes e chiuso per il centrale sudcoreano classe 1996. Quando saranno sistemati alcuni dettagli sull’ingaggio, il Napoli pagherà la clausola rescissoria di 20 milioni di euro.

Il Monza è sempre più scatenato: dopo Caprari dal Verona (prestito con obbligo di riscatto fissato a 12 milioni di euro, bonus compresi), arriva Ranocchia della Juventus. Il centrocampista, nell’ultimo anno al Vicenza, arriva in prestito annuale con diritto di riscatto e controriscatto. Il Verona cede Lazovic al Marsiglia per circa 5 milioni di euro. In arrivo Strootman: il centrocampista ex Roma, Genoa e Cagliari (l’anno scorso 11 presenze complessive) è così pronto a tornare in A. Il suo contratto in scadenza nel 2023 verrà formalmente risolto, per poi diventare gialloblù.