Wijnaldum si avvicina alla Roma: Pinto tratta per il prestito con il Psg. C'è il "sì" del giocatore

Il “like” piazzato da Georginio Wijnaldum su Instagram al fotomontaggio dell’esultanza di Totti e Dybala ha acceso le speranze dei romanisti. In realtà Tiago Pinto lo sta trattando già da qualche settimana e si è assicurato il "sì" del giocatore, innamorato di Roma città e dell'Italia già ai tempi di Sabatini.

Dybala sulla maglia numero 10: «Ci vuole rispetto, magari un giorno la indosserò». La prima intervista

L’ex ds nel 2016 provò a portarlo nella capitale, ma la trattativa con il Newcastle non ebbe successo e lui scelse il Liverpool. Oggi la situazione è cambiata perché Wijnaldum è stato giudicato un esubero dal tecnico Galtier e, quindi, messo sul mercato. Il suo stipendio è di 9 milioni e i giallorossi per permetterselo hanno chiesto al Psg di pagare la metà dell’ingaggio.

Inoltre, la formula ideale per Friedkin sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto, mentre i francesi spingono per l’obbligo a 15/18 milioni. Tutto lascia intendere che la prossima settimana l’affare potrebbe andare in porto anche grazie agli ottimi rapporti tra presidenze. Friedkin è molto vicino politicamente al Psg, entrambi gli imprenditori si sono schierati contro la Super Lega, inoltre, la rinuncia al trofeo Gamper (organizzato dal Barcellona) da parte dei giallorossi è un evidente segnale di vicinanza alla Uefa. Wijnaldum andrebbe a rinforzare il centrocampo che ad oggi conta Matic, Cristante e Veretout (prossimo all’addio). Georginio darebbe esperienza e qualità al reparto, alzando il livello della squadra ulteriormente dopo l’arrivo di Dybala. Accendendo definitivamente i sogni di Champions.