Calciomercato, i portieri nel mirino della Premier: da Vicario fino a Onana e Maignan

È anche il mercato dei portieri. Ad aprire le danze è stato Vicario, passato dall’Empoli al Tottenham, dopo essere stato corteggiato da Inter e Milan. Questo perché incombe il pericolo Premier su Onana dei nerazzurri e Maignan dei rossoneri.

Calciomercato ultime notizie oggi: Tonali-Newcastle, oggi le visite. Milan, assalto a Frattesi. La Juve prepara l'offerta per Milinkovic e chiude per Weah

Albert Botines, il procuratore del camerunese, è a Manchester per capire se lo United presenterà un’offerta per il camerunese. L’alternativa dei Red Devils è Diogo Costa, titolare del Porto e della Nazionale portoghese. Ora le cifre: l’Inter valuta Onana almeno 60 milioni dopo averlo preso a parametro zero dall’Ajax nel 2022. Onana sarebbe stato sostituito da Vicario, ma ora il nome nuovo è il georgiano Mamardashvili del Valencia.

Con il suo agente c'è già stato un contatto e un trasferimento all’Inter gli interessa parecchio. Va però trovato un accordo con il Valencia, compito non semplice visto che il Tottenham, quando si era avvicinato a Giorgi, si era visto rifiutare una proposta da 25 milioni di euro.

E adesso la questione Maignan. Dopo Tonali al Newcastle, ecco il Chelsea sul francese. In via Aldo Rossi, però, hanno fatto sapere di volere 100 milioni di euro. E non hanno, al momento, alternative per sostituirlo. Dovrebbero sondare il mercato. Problema portieri anche per l’Atalanta. Con Sportiello al Milan, l’Atalanta può cedere i guantoni da titolare a uno tra Musso, Carnesecchi o Gollini, non riscattato dal Napoli. Però, Musso può andare al Villarreal, mentre Sportiello è andato al Milan a fare il secondo e prendere il posto di Tatarusanu come vice Maignan (sempre se resta a Milano, appunto).