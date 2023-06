Roma, Mourinho lascia il Board della Uefa. I tifosi si schierano: «È l'unico che lotta contro i poteri forti»

Josè Mourinho lascia l’UEFA Football Board e il pubblico romanista applaude. La presa di posizione dello Special One trasmessa al responsabile Zvonimir Boban con una mail, rappresenta un segnale inequivocabile dopo la squalifica di quattro giornate al portoghese, divieto di trasferta e la chiusura parziale dell’Olimpico in occasione delle prime gare europee. Una mossa simbolica che ha lasciato il segno, una reazione personale dello Special One comunicata prima al presidente Dan Friedkin nell’incontro di mercoledì sera in Portogallo e poi diffusa pubblicamente. Una mossa che ha reso José Mourinho ancora più popolare per i tifosi romanisti che in migliaia si sono riversati sui social per fargli i complimenti: «L'unico che combatte contro i poteri forti», «Non si è special per niente...sempre dalla tua parte Mister», «Più colpiranno, e più combatteremo al tuo fianco e al fianco della Roma», «Uniti contro tutto e tutti», sono solo alcuni dei commenti lasciati sui social.

La lettera di Mourinho

Insomma, Mourinho ha conquistato i tifosi con una mossa semplice, dettata principalmente dalla rabbia per le decisioni della Uefa.

Nella lettera indirizzata a Boban scrive: «Nel ringraziarla per l'invito che mi avete rivolto a far parte dell'UEFA Football Board, mi dispiace informarti che, con effetto immediato, rinuncerò alla mia partecipazione a questo gruppo. Le condizioni in cui credevo così fortemente quando sono entrato non ci sono più e ho sentito l'obbligo di prendere questa decisione. Le chiedo cortesemente di comunicare la mia decisione anche al Presidente Sig. Aleksander Ceferin». L’UEFA Football Board è stato fondato lo scorso aprile, si tratta di un comitato di esperti che ha come obiettivo quello di discutere e scambiare idee legate direttamente al gioco del calcio. Ne fanno parte tecnici del calibro di Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Paolo Maldini, Fabio Capello, Javier Zanetti, Luis Figo, Philipp Lahm e molti altri.