Calciomercato, ultime notizie. Juve, la risposta di Di Maria entro 48 ore. Inter, ore calde per Lukaku e arriva Asllani

Giorni caldi per Di Maria, che nel giro di 48 ore dovrà dare una risposta definitiva alla Juventus. Il Fideo - svincolato dal Psg - aspetta il Barcellona ma rimane la prima scelta in attacco di Max Allegri, che ha bisogno di riportare alla Continassa esperienza e mentalità vincente. La Juventus ha fretta, vorrebbe iniziare il ritiro dal 4 luglio con la rosa già quasi al completo, ecco perché ha chiesto a Di Maria una risposta entro fine weekend (massimo inizio prossima settimana). In modo da poter pianificare le prossime mosse sul mercato; uno come l’argentino sposta eccome il peso specifico degli investimenti. Anche perché la dirigenza bianconero ha deciso di venirgli incontro, rinunciando ai benefici del Decreto Crescita con un solo anno di contratto, a cifre da top player: 7 milioni bonus compresi. Incassando feedback positivi dagli agenti dell’attaccante che dopo un anno sarà libero di fare ritorno in Argentina al Rosario. La Juventus è una soluzione sicura, ma il Barcellona lo tenta, e Xavi si è speso in prima persona per convincerlo: la situazione poco fluida a livello finanziario del blaugrana, però, in questo momento gioca a favore della Juventus che aspetta segnali dal Fideo.

Sul fronte Inter ore caldissime per Lukaku, incontro positivo in sede nerazzurra per Asllani, che arriverà in prestito dall’Empoli con obbligo di riscatto. Jovic è vicino alla Fiorentina, Manè invece ha trovato l’accordo con il Bayern Monaco: al Liverpool (che lo ha sostituito con Nunez) circa 40 milioni di euro. Ranocchia è pronto a vestire la maglia del Monza, che pensa anche a Gollini per la porta e valuta Joao Pedro e Nandez dal Cagliari. Ufficiali Alvarez al Sassuolo e Stryger Larsen al Trabzonspor.