Calciomercato: la Juve non decolla, torna di moda Nandez. Inter, Antonello apre al ritorno di Lukaku

Mentre l’Inter fa sul serio per la nuova coppia d’attacco Lukaku - Dybala, l’unico obiettivo ad un passo dalla Continassa è Pogba (sarà annunciato a inizio luglio) ma non basta. Anche perché ci sono parecchie incertezze in tutti e tre i reparti, e molti giocatori sul taccuino dalla Vecchia Signora sono già sfumati. Di Maria continua a tenere in sospeso la Juve, aspettando il Barcellona, e anche la prima alternativa all’argentino in attacco - Neres - sarà un nuovo giocatore del Benfica. Situazione intricata per Morata: attaccante esterno prezioso per il 4-3-3 di Allegri. Ma la dirigenza non ha esercitato il riscatto per 35 i milioni previsti, provando ad abbassare il prezzo inserendo alcune contropartite. Alvaro farà ritorno a Madrid, se ne riparlerà più avanti ma i margini per un ritorno a Torino si riducono. Oggi a Milano la Juve ha chiesto informazioni al Cagliari sul vecchio pallino Nandez, valutando l’inserimento di Brunori e Ranocchia come contropartite. L’Atalanta sta valutando il riscatto di Demiral, se non dovesse essere confermato la Juve lo metterà sul mercato.

A Milano invece cresce l’ottimismo per Lukaku, l'amministratore delegato dell'Inter Alessandro Antonello apre al suo ritorno. «C'e' una grande volontà da parte del giocatore di tornare, pero' vanno analizzate la fattibilità economica-finanziaria e la risoluzione di alcuni problemi tecnici, ma di questo si dovrebbe parlare con Marotta. Entro il 30 giugno? Cercheremo di farlo nei tempi corretti. In questo momento e' fondamentale coniugare due parole: competitività sul campo ma anche sostenibilità economico-finanziaria». Alvarez è atterrato in mattinata a Milano, l’attaccante uruguaiano sarà il nuovo rinforzo del Sassuolo. L’ex Udinese Stryger Larsen ha trovato l’accordo con il Trabzonspor.