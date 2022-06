Roma, da Paul a Sabitzer: tutti i nomi per il centrocampo. In uscita Veretout e Diawara

La Roma ha un centrocampo da rifare. Il primo tassello è Nemanja Matic, ma mancano ancora due pezzi per completare il mosaico di José Mourinho. Il nome nuovo è quello di Rodrigo de Paul dell’Atletico Madrid: i giallorossi hanno preso informazioni, ma la trattativa è in una fase embrionale. Sarebbe l’ideale per il centrocampo dello Special One perché capace di interpretare tutti i ruoli del reparto, dalla mezzala nel 3-5-2 ai tre dietro la punta nel 4-2-3-1 fino ad arrivare ad uno dei due in mediana. È stato acquistato dall’Udinese per 35 milioni e non si muove per meno di 40, attualmente guadagna circa 3,5 milioni. Sempre a centrocampo resta vivissima l’idea Frattesi (in questi giorni in vacanza ad Ostia in attesa di partire per la Grecia) solo se il Sassuolo si convincerà ad abbassare il prezzo a 20 milioni.

La Roma non ha intenzione di pagarlo 30 e, pur essendo proprietaria del 30% del cartellino, preferirebbe perderlo e incassare la percentuale dovuta. Se così dovesse andare, il nome di riserva è quello di Marcel Sabitzer nazionale austriaco classe ’94 del Bayern Monaco: dopo una stagione negativa sarebbe in procinto di partire per 15 milioni. Un altro giocatore che risponderebbe all’identikit tracciato da Mourinho è Houssem Aouar (1998) del Lione. Un centrocampista con scadenza 2023, ma che i francesi valutano 25 milioni. Capitolo uscite: Veretout è sul mercato, piace a Monaco, Lione e Marsiglia ed è valutato non meno di 15 milioni (a bilancio è a 8); Diawara ha rifiutato tutte le offerte, se continuerà su questa linea Mourinho e la società lo metteranno fuori rosa; Cristante piace a Milan e Juventus, ma la Roma gli ha offerto rinnovo e adeguamento. I giovani Bove e Volpato, invece, fanno gola al Sassuolo che li ha chiesti come contropartita per Frattesi oltre al cash. La Roma ha risposto proponendo Felix.