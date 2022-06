Lukaku, Pogba e Botman, i campioni in controtendenza che vogliono la Serie A ad ogni costo

A volte ritornano, altre invece scelgono il progetto, attratti dalla tradizione. Anche se sono sempre di più i grandi campioni a scegliere i campionati esteri (Rudiger, Mbappé, Tchouaméni, Haaland, Nunez, Gravenberch, Lewandowski, Mané, Adeyemi solo per citarne alcuni), l’eccezione che conferma la regola risponde al nome di Lukaku, Pogba e Botman. Tre campioni che vanno in controtendenza, con l’obiettivo ben preciso di tornare (o debuttare) in Italia, disposti a rifiutare piazze importanti e addirittura ingaggi superiori, pur di essere accontentati. Una rarità nel calcio di oggi. Lukaku all’Inter si è sentito a casa, e ha disputato una delle migliori stagioni in carriera, ecco perché ha in testa solo il nerazzurro e sta convincendo giorno dopo giorno il Chelsea a scendere a compromessi con la dirigenza nerazzurra. Un capolavoro targato Marotta, che lo aveva ceduto proprio ai Blues nel 2021 a 115 milioni e ora ne sta trattando il prestito a cifre decisamente più abbordabili in prestito: in giornata contatto telefonico Inter - Chelsea per provare a limare il gap tra domanda (23 milioni) e offerta (7 milioni). Il countdown per Pogba è iniziato, l’ufficialità è attesa a inizio luglio mentre sono già stati definiti i dettagli contrattuali: accordo di quattro anni a 8 milioni + 2 di bonus, la Juve otterrà i benefici fiscali del Decreto Crescita mentre il centrocampista rinuncerà a parte dei 15 milioni dello United. E per la Juventus ha messo in standby il Psg (che non ha mai affondato il colpo) e il Real Madrid, rifiutando il rinnovo con lo United.

APPROFONDIMENTI CALCIOMERCATO Lazio, pazza idea Karius per la porta CALCIOMERCATO Roma, da Paul a Sabitzer: tutti i nomi LA TRATTATIVA Calciomercato, Inter-Lukaku: scatta la fase 2. Oggi altro... LE ULTIME Calciomercato: la Juve non decolla, torna di moda Nandez. Inter,... STALLO Lazio: Tare in missione per gli esuberi. Sarri freme, ma i... LA SITUAZIONE Inter, sogno tridente Dybala-Lautaro-Lukaku ma servono cessioni.... TRIGORIA Roma e gli esuberi: Reynolds passa al Westerlo, Diawara o parte... SPORT Mino Raiola, da Ibra a Pogba: ecco tutte le stelle del...

Botman, il caso internazionale

L’ultimo della serie è Botman, al centro di un vero e proprio caso internazionale. Il Lille ha trovato l’accordo totale con il Newcastle, ma il centrale olandese vuole solo il Milan. Il club, piuttosto spazientito, ha fatto sapere al giocatori che prenderà in considerazione l’offerta rossonera solo se pareggerà quella inglese di 38 milioni bonus compresi, al momento ballano circa 8 milioni di euro, troppo. Un braccio di ferro senza apparente via d’uscita, ma Botman tiene duro, rifiuta il Newcastle, sempre più convinto dal progetto Milan per giocare insieme a Lukaku e Pogba nella prossima stagione.