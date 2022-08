Giovedì 4 Agosto 2022, 12:36

Dopo un giugno con grandi acquisti – tra tutti il ritorno di Lukaku, ma da non sottovalutare l’arrivo di Asllani, come vice Brozovic –, il mercato dell’Inter sta attraversando una fase di stallo. Sfumato Bremer, andato alla Juventus nonostante un primo accordo con i nerazzurri, adesso anche c’è il rischio di perdere anche Milenkovic sempre a causa dell’inserimento dei bianconeri. Intanto, in viale Liberazione sono al lavoro per trovare un accordo sulla risoluzione del contratto con Sanchez (che andrà al Marsiglia quando tutto sarà compiuto), ma a far tremare Simone Inzaghi sono le big europee. Soprattutto Chelsea, Manchester United e Psg. I Blues vogliono il giovane Casadei (corteggiato anche dal Sassuolo), ma per meno di 20 milioni di euro non parte.

Sempre i londinesi, e qui devono fronteggiare la concorrenza dei Red Devils, sono in pressing su Dumfries. L’olandese non si opporrebbe a un trasferimento in Premier, ma il tecnico interista non vuole privarsi del suo esterno, dopo l’addio a sinistra di Perisic. Per Dumfries l’Inter vuole almeno 45 milioni di euro. Per poi virare su Odriozola, Singo o Castagne. Non solo. Perché l’altro pericolo è quello del Psg, che ha già soffiato Renato Sanches al Milan e sta per cedere Paredes alla Juventus. I transalpini potrebbero presentare una maxi offerta da 65-70 milioni di euro per Skriniar, con il quale hanno già un accordo per un ingaggio di 7,7 milioni di euro all’anno. Certo, davanti a tutti quei soldi l’Inter vacillerebbe (soprattutto ora che ha alcuni problemi con il proprio main sponsor, Digitalbits, che non paga alcune rate concordate), ma a farne le spese sarebbe proprio Inzaghi. Che tra l’altro, vivrebbe quanto accaduto l’anno scorso con Hakimi e poi Lukaku. Non facile visto che tra 9 giorni inizia il campionato individuare subito dei sostituti e inserirli in squadra. E il mercato è ancora lungo. Fino all’1 settembre l’allenatore nerazzurro non potrà stare tranquillo.