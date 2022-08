Giovedì 4 Agosto 2022, 12:11

Si è conclusa la trattativa per Georginio Wijnaldum e questo pomeriggio (ore 16.50) atterrerà all’aeroporto di Ciampino. Il centrocampista arriverá in prestito, ma Roma e Psg si divederanno lo stipendio da 7 milioni: 4,5 i giallorossi, il resto i francesi. Al giocatore spettavano 2 milioni di bonus totali e ha scelto di rinunciare a 800mila euro, ma non alla parte restante. Ed è su questo che Pinto ha faticato trovare un accordo.

Mourinho era giá forte del “sì” del calciatore tra alcune settimane, ma le questione economiche hanno rallentano la buona riuscita dell’affare. Wijnaldum, dunque, arriverà nel pomeriggio e firmerá il contratto che lo legherà alla Roma. Domenica sarà presentato allo atadio Olimpico davanti a 60mila persone in occasione dell’amichevole contro lo Shakhtar. Un acquisto che sblocca la cessione di Veretout che andrá al Marsiglia, operazione da 10 milioni tra prestito oneroso e riscatto. Chiusa anche la cessione di Carles Perez atteso al Celta Vigo.