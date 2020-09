Ultimo aggiornamento: 21:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La risoluzione del contratto dipiù le cessioni direstano tra le priorità dellain questa fase finale di calciomercato. Il presidente Agnelli del resto è stato chiaro fin da subito: uno entra, l'altro esce. Dunque, serve l'addio di Douglas Costa per l'assalto finale a Chiesa. L'esterno offensivo brasiliano è stato offerto al Wolverhampton (club vicino a Mendes) e ad altre società della Premier League. L'agente dell'ex Bayern ha anche ottimi contatti in Germania, ma resta molto complicato strappare adesso offerte vicine alle richieste dei bianconeri. Discorso simile per Rugani. Anche il centrale classe '94 è stato proposto ad un club in ottimi rapporti con Mendes come il Valencia. Ma al momento gli spagnoli sono disposti a considerare solo un prestito sui 15 milioni di euro. Dopo i contatti con il Psg, la Roma e il, De Sciglio è ancora alla ricerca di una nuova squadra. Il terzino non rientra nei piani della Juventus ed è stato scaricato dache, contro la Sampdoria, ha preferito schierare dal primo minuto il giovanissimo Frabotta.A proposito di terzini, il Napoli nelle ultime ore ha ricevuto un'offerta dallo Spartak Mosca per Hysaj. L'esterno azzurro viene valutato sui 10 milioni di euro.Chiusura sulla cessione di Paquetà al Lione, permette ai rossoneri di stringere per il difensore centrale. Il prescelto del ds Massara è il giapponeseche il Bologna valuta circa 25 milioni di euro.