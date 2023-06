Lunedì 19 Giugno 2023, 11:40

È una rivoluzione, una vera rivoluzione, e può sconvolgere il mercato. Anzi, ribaltarlo. Il pericolo non arriva solo dalla ricchissima Premier (campionato più bello del mondo con stadi meravigliosi e diritti tv venduti a cifre da noi improponibili), ma anche dall’Arabia Saudita. Dopo i due ricchissimi parametri zero, come Cristiano Ronaldo all’Al Nassr e Benzema all’Al Ittihad, adesso si va oltre. Si comprano i giocatori. Ed ecco allora sbarcare in Medio Oriente Ruben Neves, il centrocampista portoghese che aveva un solo anno di contratto con il Wolverhampton, formazione della quale era anche capitano. L’Al Hilal, grazie all’intermediario Jorge Mendes, lo ha acquistato pagandolo 55 milioni di euro, nuova cessione record per i Wolves dopo i 50 milioni di euro incassati dal Liverpool per Diogo Jota tre anni fa.

In Arabia ora si investe anche sui cartellini

La strada, quindi, è tracciata. Adesso si investe proprio per l’acquisto dei giocatori. Infatti, il Chelsea è assediato, si fa per dire certo, dagli intermediari di club sauditi: Al Nassr ha offerto un triennale da 30 milioni netti a Koulibaly e 25-30 milioni per il cartellino del senegalese; l’Al Hilal sta tentando Ziyech, mentre l’Al Ahli ha chiesto Mendy. E c’è pure Lukaku nel mirino, ma il belga vuole solo l’Inter. E un altro che può andare in Arabia Saudita è Brozovic. Una cessione, di 25 milioni di euro, che farebbe comodo al club di viale Liberazione. Con quei soldi prenderebbe Frattesi, con il quale c’è già l’accordo con il Sassuolo a 35 milioni di euro, oltre che con il giocatore, grandissimo protagonista in Nations League con la Spagna. Infine, Neymar: per lui si è mosso l’Al Hilal, deluso dal no di Messi. Nasser Al Khelaifi è pronto a farlo partire. Si vedrà…