Frattesi, primo gol in Nazionale: Inter in pressing, la Juve non molla. Lazio, Roma e Milan alla finestra

E’ l’uomo del momento ed è facile comprendere il perché. Contro l’Olanda ha messo a segno la sua prima rete con la maglia azzurra, mentre il suo nome ha infiammato le prime settimane di calciomercato, scatenando un’asta tra le big, dopo i tentativi (falliti) dalla Premier. Davide Frattesi si gode il momento, con quel pizzico di leggerezza che non l’ha mai abbandonato in carriera. «Ho pensato che mi avrebbero annullato anche questo gol - le sue parole a caldo dopo la sfida di Nations League - cosi' il cerchio è chiuso».

Olanda-Italia: le foto della finale per il terzo posto di Nations League

Un cerchio che si è aperto a Roma, tra le giovanili della Lazio e quelle della società giallorossa, prima dei prestiti ad Ascoli, Empoli e Monza prima del ritorno definitivo al Sassuolo nel 2021.

Scalando prima le gerarchie neroverdi, poi conquistando le big italiane, tutte in fila per ingaggiare il centrocampista classe ’99.

Chi lo vuole

C’è l’Inter in pole dopo i discorsi ben avviati delle scorse settimana con Carnevali, la Juve è più indietro ma non molla, chissà se l’intesa sfavillante con Chiesa contro l’Olanda può dare una mano alla Vecchia Signora. In fila ci sono anche Milan, Roma e Lazio, la valutazione di Carnevali parte dai 35 milioni di euro. A crescere dopo aver lasciato il segno nelle ultime gare azzurre, per Mancini è uno dei punti fermi del centrocampo, e dopo il gol annullato al Var nella semifinale contro la Spagna, Frattesi si è ripreso con gli interessi contro l’Olanda. Due anni al Sassuolo (7 reti nell’ultima stagione), prima di diventare l’obiettivo di mezza Serie A. E’ pronto al grande salto, ma niente Premier: nonostante il corteggiamento di un paio di club inglesi ha espresso la ferma volontà di rimanere in Italia, e sarà accontentato da Carnevali. Si ispira a De Rossi, è simile al primo Marchisio, ha tempi d’inserimento e qualità per finalizzare, una decina di gol a stagione nelle gambe se supportato adeguatamente. L’anno scorso fece discutere per una foto hot postata per errore sul suo profilo social, oggi invece fa parlare di sé perché si è consacrato tra i migliori talenti della sua generazione italiana.